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娛樂

岑麗香爆老公湊仔呻似單親爸爸 陳家樂為5個月女揀學校感壓力

【明報專訊】陳家樂、岑麗香（香香）和蘇韻姿等前晚到九龍城出席HOY TV首部劇集《我愛九龍城》煞科宴，家樂與香香表示拍了3周，最難忘與敖嘉年、泰臣拍打麻將戲，香香說：「我唔識打，好彩角色都係唔識打，所以就算講錯啲牌都冇問題，令我沒有這麼大壓力，我驚輸錢，不想學。」家樂笑稱4人中只有他是唯一識打麻將，拍攝時要幫其他人排打邊隻，做埋副導工作。打麻將好叻？他說：「以前曾經深造過，近10年戒了，沒有打過，因為多了工作，覺得打麻將要坐響度好耐，有點浪費時間。」

香香透露拍劇期間，放工回家兩子經常搗蛋及扭計想引她注意，「老公話這段期間覺得好似單親爸爸，囝囝還叫我auntie媽咪，好好笑」。好姊妹王君馨早前宣布佗B，香香表示曾和對方食飯，王君馨捉着她的手摸肚報喜，戥好姊妹開心。問估不估到王君馨佗仔定女？香香說：「唔估，唔敢講，唔敢答。」她表示聖誕將至，正忙於與兩子籌備開派對和出席派對。

家樂稱太太連詩雅已為5個月大囡囡首個聖誕悉心安排，「我們穿了波點睡衣影家庭照，囡囡第一年過聖誕，媽媽覺得好特別」。他表示拍劇期間常向香香請教揀學校問題，聽完很大壓力，「原來想有得揀，真的愈早開始愈好，囡囡幾個月大已經遲了，真係驚，怕冇得揀」。

蘇韻姿表示不捨劇集這麼快拍完，今次比過往在無綫拍劇較多實景拍攝，對她而言是新體驗，盼觀眾看完10集《我愛九龍城》渴求想看更多，可以開拍續集。

蘇韻姿離巢外闖多工作

蘇韻姿稱現階段發展多元化，之後參演舞台劇獨腳戲，承認比在無綫更忙，「暫時不會考慮簽公司，想自己決定去試新嘢，這才是自己的人生」。問到收入是否幾級跳？她說：「又唔會話多好多倍，都係跟大環境經濟，生活還好，不過我在很多方面慳了，如賣了車改搭車。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕蘇韻姿 岑麗香 陳家樂 我愛九龍城

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