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娛樂

ERROR明年開騷 何啟華挑戰棟篤笑壓力大 吳保錡伙肥仔辣身舞 邀菊梓喬捧場

【明報專訊】梁業（肥仔）、吳保錡（保錡）、何啟華（阿Dee）與郭嘉駿（193）組男團ERROR成軍6年，經歷歲月磨練與考驗，4子無論在歌藝、舞蹈、演技、搞笑本能都趨向成熟。向來搞鬼鍾意玩噱頭的ERROR明年1月25日假會展舉行《WHAT'S GOING WRONG？？》演唱會，約定粉絲踏入新一年齊齊做「錯」事。193構思新團歌《野舞士》，目的有一首快歌炒熱演唱會氣氛，阿Dee表演棟篤笑承認壓力大， 保錡預告與肥仔大跳辣身舞，還大方承認已邀緋聞女友菊梓喬捧場。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

ERROR相隔兩年再開騷，4子表示儲備了不少能量，隊長肥仔認為練氣唱多首快歌，夾定舞步再玩彈奏樂器是基本，期望給入場觀眾見證ERROR的成長和進步，不過隊友取笑他「肚腩」的確不斷成長，有資格當選「香港最肥美男藝人選舉」冠軍。

4子提到ERROR開騷與其他人的演唱會有些分別，最大特色是似雜錦騷，他們會組不同配搭，又分拆表演小環節，內容好多元化，非常抵睇，因此騷前需要花更多時間和心機準備。

唱泰韓歌 誓曬語言天分

阿Dee會獨腳戲孭飛表演talk騷，承認壓力大，「以往搞笑主要分享自己人生故事，不算真正棟篤笑。因為及格的棟篤笑，應該要包括世界或社會的事。今次會講自己以外，同大家生活環境有關的話題，對我來講是挑戰。雖然已度好稿，但要將原本長40幾分鐘的內容，濃縮成十幾分鐘重點，好驚結構與連貫不夠，變成到喉唔到肺，壓力好大」。

除阿Dee的棟篤笑環節，保錡預告會與肥仔惡搞韓星張賢勝和「性感女神」泫雅《Trouble Maker》，跳唱演繹全新男男版，大跳辣身舞。ERROR受訪時曾大曬「港普」，勁爆笑成熱話，今次開騷4子苦練泰文歌，誓要大曬他們的語言天分。

陳慧嫻撞期未能任嘉賓

由於演唱會流程非常緊湊，193透露嘉賓方面只安排由ERROR組成的樂隊「死腳膠」撐場，承認有考慮邀請前輩幫手助陣，可惜未能成事，「原本想過邀請幫我們拍MV的陳慧嫻姐姐做嘉賓，可惜跟她舉行的演唱會撞期，希望下次再有機會邀請佢。相信粉絲不會太失望，因為大家買飛入場是想看ERROR，我們會盡量分享出道6年的感受」。193表示新團歌《野舞士》是他構思，目的想做一首跳唱快歌炒熱演唱會氣氛。

「綁架」花姐跳舞宣傳博加場

ERROR為谷門票博加場，日前「綁架」經理人黃慧君（花姐）一齊直播，誘她處女下海接受dance challenge，與他們跳《野舞士》，畫面爆笑。阿Dee同時預告會落區派宣傳單張，盼演唱會加場。

除獲花姐加持，保錡認已邀請緋聞女友菊梓喬（Hana）現身捧場，自爆兩人是師徒關係，「大家以為我好多緋聞，其實傳來傳去都係同一單，我專一還是有好多女友？不用留在演唱會特別澄清，因為真與假都不用說太多，我們是藝人，預了記者寫，只要出到來大家交到功課就得，最緊要互相尊重，這是娛樂圈蝴蝶效應。已請了Hana來睇騷，她唱歌叻，我有向她問意見，還跟她一對一上堂學唱歌，有沒有交學費或者收幾多友情價就唔講啦」。

場地：Partyholic @minipartyofficial

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