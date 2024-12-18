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娛樂

姜濤重申無假唱 後悔公開網民照片 邱士縉193怕惹誤會少說為妙

姜濤回應捲床哥風波及「假唱」事件 稱要學懂跟負面事情共存

【明報專訊】姜濤、邱士縉（Stanley）及郭嘉駿（193）合演新劇《無用的謊言》將推出，昨日到商台接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》訪問。他們抵達前，商台聚集逾百粉絲守候；他們訪問後離開電台，各自走近粉絲接禮物、打招呼，由於趕時間離開，姜濤在社交平台跟粉絲說下次才為大家簽名。

Do姐問3人今年訂下的目標有否達成？姜濤自爆今年向公司提出不想出太多歌，想多休息，但有人誤會公司不讓他出歌，他儲了很多歌待明年推出。193目標是唱一首多人聽的歌但失敗，也成為動力，明年要做得更好。Stanley稱今年是豐富年，多了拍攝電影與電視劇讓他有機會磨練自己。Do姐稱他們說話好小心。193稱不想因一句話成為標題，讓人解讀錯誤，「𠵱家真係少講嘢，開始唔想講，無上新聞個人幾平安喜樂」。Stanley喜歡跟朋友講笑，但觀眾可能不明白，因此漸變得不說了。

姜：明年目標減22磅

Do姐關心姜濤的煩惱，指他較敏感，亦顧及好多人。姜濤提到床哥風波，為呂爵安挺身留言斥床哥無品，還有「假唱事件」，他說：「我唔係反駁太多嘢，有時見到自己唔認同嘅事，唔知點解要衝出嚟講，但我無後悔。」至於他現場唱《蒙著嘴說愛你》，有網民指他假唱，他的激烈回應及公開網民照片也搞大件事。他說：「話我哋乜嘢都好，唔可以話我哋假唱，其實香港嘅傳統，作為藝人你唔可以假唱，尤其係《蒙著嘴說愛你》唱咗好多次，我知道嗰日唔係『假唱』。」他指評論他唱得好或差也可以，因是主觀的，但不是事實的言論會好受傷害，令一個藝人專業受侮辱，但他也為公開該網民照片感後悔，他說：「我哋公眾人物好多fans，有好多力量，但同時都好多攻擊我哋嘅人，我希望大家每次睇網上言論時，都可以了解件事真相。」他稱入行後才知道少講為妙，要學懂與負面東西共存。他的身形向來是焦點，他稱減肥是明年其中一個目標，亦開始減肥，每日逼自己開工前早一個半小時跑步做運動，目標是減多10kg（22磅）。

記者：劉永銳

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相關字詞﹕郭嘉駿(193) 邱士縉（Stanley） 姜濤

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