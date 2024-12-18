衛詩雅排期結婚驚險感動 關智斌被老闆封「英皇樓王」

衛詩雅憑《破．地獄》先後奪影后，Kenny本月30號44歲生日，同獲老闆送蛋糕祝賀。楊受成大爆衛詩雅現在紅了，經理人指日日有人問價，酬勞升幾倍；又祝福對方明年2月結婚，「祝你不要連生貴子，掙多啲錢，開開心心，希望靚仔老公對你好。」他又爆Kenny是英皇藝人中的樓王，七八年前已擁有4個單位，投資股票又大賺。

衛詩雅讚未婚夫腳頭好

衛詩雅透露出席活動前已跟未婚夫到金鐘婚姻註冊處遞交擬結婚通知書，指過程既驚險又感動，「我哋唔識路，全程好頻撲，因為遲了5分鐘，簽名時我哋好感動，望着對方笑，因為係人生另一階段開始，未婚夫簡單宣讀一段誓辭，當刻好真摯又感動，我差點忍唔住流淚，真係想喊」。

問到片酬是否升了幾倍？衛詩雅說：「唔係！係廣告酬勞加了，最近幾好，有好多不同範疇廣告同我接洽，確實得到大家疼愛，價錢好咗好多。」她覺得未婚夫腳頭好，最重要是對方讓她安穩地工作，她說：「唔可以話完全無投訴，但唔會畀壓力我。」她日前到上海出席《破．地獄》首映，今日又要出發到台灣為該片謝票及宣傳，故近日瞓醒起身見到隔籬的未婚夫，覺得很開心。對於內地及馬來西亞的票房成績理想，她表示非常開心。

Kenny有信心衛詩雅可以攞到10幾個影后獎，他說：「我睇咗《破．地獄》，應承了她包場支持仍未做到，她表示包場會親身到場謝票，但現在她這麼忙，唯有等加長版才包場。」

Kenny明年出碟開演唱會

問Kenny是否最少有4個單位？他說：「不太清楚，有些放售了，有些物業不在香港，還有些交家人打理，不賺錢就不賣，賺到少少！我是賺錢買花戴。」衛詩雅指Kenny是她的投資軍師，笑言只賺到買餸錢。Kenny稱生日願望是身體健康，做自己想做的事，計劃明年推出新碟及舉行演唱會，他笑道：「我從未離開樂壇，希望明年可以順順利利。」

記者：林祖傑