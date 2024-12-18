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娛樂

紅館個唱開鑼 太太朱麗蒨罕有公開露面 劉德華興奮高呼：我返嚟喇

【明報專訊】劉德華（華仔）在紅館舉行一連20場的《今天… is the Day劉德華巡迴演唱會2024/2025—香港站》昨晚開鑼。他之前在港舉行個唱經歷連番波折，2018年在紅館開20場，因身體不適被迫腰斬。2020年補辦7場兼加開5場，卻因新冠疫情嚴峻取消，有粉絲連續兩次購票也遇取消欲哭無淚。昨晚華仔終回歸紅館舞台，他高呼：「我返嚟喇！」開騷前下午拜神儀式，華仔太太朱麗蒨罕有現身支持。昨晚捧場圈中人有陳慧琳、梁詠琪、薛家燕、曾華倩、周吉佩、呂良偉夫婦等。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

演唱會準時於8點15分開騷，華仔穿著黑色西裝登場，升上高台獻唱《今天》，第一句就唱「等了好久終於等到今天」，之後大叫：「我好掛住你哋呀，我返嚟喇！」他再唱《沒有人可以像你》、《笨小孩》為個唱揭開序幕。

「我60幾歲唔好勾引我」

華仔問觀眾是否等了很久，他說：「我都等咗好耐啦！畀我感受大家的歡呼聲先。」即時歡呼聲四起，華仔笑說：「你哋嗌到好似就快睇完咁，𠵱家啱啱開始咋！」他又稱今次感覺跟大家更接近，「以前未試過那麼接近觀眾，今次放棄咗一半座位，希望由呢一秒開始交畀你哋，好與不好唯你事問」。然後帶領台下大叫「華仔華仔我愛你」，再獻唱《謝謝你的愛》。

華仔見到台下不乏後生女，即搞笑道：「我60幾歲喇，唔好勾引我！」又問一眾後生女：「你哋真係識我？係咪媽咪叫你哋嚟？係咪真係鍾意我？唔好到我行埋嚟，你哋就話阿媽、阿嫲叫你嚟呀吓！」之後連唱多首經典舊歌《緣盡》、《暗裡著迷》、《情感的禁區》、《可不可以》，他又問大家食晚飯未，笑稱：「我都是秀色可餐的，睇完我就會飽肚，我以前好多女歌迷、女影迷，現在發現多了很多男歌迷、男影迷，你哋係咪細個唔敢表達，長大咗先夠膽表達？」

下午拜神 近300粉絲打氣

昨午大會安排華仔跟台前幕後到場館後台舉行拜神儀式，祈求演出順利，吸引近300中港歌迷逼滿紅館外圍一睹偶像風彩，其間不斷高呼「劉德華」及「靚仔華」，更有人領唱演唱會主題曲《今天》為華仔打氣；頭戴cap帽和口罩的華仔狀態大好，儀式前先向粉絲做安靜手勢，誠心上香、化寶及奠酒後，即向粉絲揮手示好，又主動走近傳媒鏡頭打招呼。被問是否狀態OK？他立即示意非常好，然後手指指提示記者留意神壇那邊，原來劉太朱麗蒨罕有高調陪同華仔出席儀式，素顏的朱麗蒨逗留神壇良久，誠心做足所有祈福儀式。華仔也走近群眾，接收香港歌迷送上的應援手幅，之後跟所有幕後人員合照留念，並一起舉起手打氣。

相關字詞﹕紅館 劉德華 朱麗蒨

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