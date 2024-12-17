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娛樂

【開箱】《狂亂世道》 後真相時代 美國洗冤錄

【明報專訊】高文杜明高（Colman Domingo）星雲亨通，繼《魯斯汀：民運推手》年初角逐奧斯卡最佳男主角後，憑新片《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）獲下月舉行頒獎禮的金球獎影帝提名，主演新劇《狂亂世道》（The Madness）上月28日在影視串流平台Netflix上架，短短4天錄得930萬觀看次數，屈居英語節目收視榜亞軍後，播出第2周以1330萬觀看次數順利登頂；在爛番茄網站綜合35篇評論文章得分75%，叫座又叫好，相信跟劇中男主角蒙殺人之冤，追查真相的過程中，抽絲剝繭找出層層陰謀，對應了美國後真相時代與虛假信息之戰。

非裔名嘴涉嫌謀殺白人至上主義者

《狂亂世道》講述電視清談節目名嘴Muncie與太太Elena正辦離婚手續，到郊野租房子擬避靜小休，怎料目睹鄰居Mark遭肢解，他亦被兩名蒙面兇徒追殺；脫險後向警方報案，反成殺人嫌疑犯。Muncie決定找出真相，還自己清白。

《狂亂世道》由《監獄風雲實錄》編劇史提芬貝巴（Stephen Belber）創作，後者活躍於舞台劇，2022年無綫前藝人李施嬅稱會主演及編劇的《錄影歹》（暫名），改編自《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）導演舊作《Tape》，原著劇本便出自史提芬手筆；名編劇加持，《狂》劇在塑造人物方面，特別花心思。Muncie為何會被誣陷殺人，說穿了不過錯誤時間出現在錯誤地方，便成為理想的坑害對象，因死者Mark是白人至上主義組織的領袖，Muncie即使屬專業人士的中產階級，但在CNN主持節目，加上非裔膚色，被追溯過去言論，警方先入為主，Muncie很快已百辭莫辯，不但被警方追捕，他的家人也受到種族主義者由網上到埋身的攻擊。

FBI探員悲劇收場

編劇透過Muncie的家庭背景，讓角色更立體；其父也是爭取平權的活躍分子，但情緒失控，誤殺變階下囚，Muncie面對被誣陷的壓力，家人受生命威嚇的同時，會否步父親後塵，情緒崩潰而做出無法挽回的事？結局會有答案。另一方面，Muncie脫離草根，已成年的女兒Kallie卻依舊居住在非裔聚居的社區，並因為他被誣告謀殺，讓從不親近的父女有了解彼此的機會；Muncie與Elena婚姻破裂，跟兩人兒子Demetrius的緊張關係，也得以彌補；他並學會了面對困難，不再逃避，儘管長輩Isiah與律師兼好友Kwesi都勸他逃走比洗冤更有勝算。

在後真相時代及虛假信息如海嘯般充斥互聯網，Muncie要尋找真相，對抗偏見，洗刷冤情，談何容易。Muncie被控謀殺後不久，即遭CNN解僱，Kwesi所屬律師樓拒絕接下案子之外，連Kwesi要代表好友，也受到解僱的威嚇。當在體制內不再受保障，Muncie只能靠自己，尤其網紅Laura說相信他清白，卻在數小時後突然心臟病發猝逝，Muncie更覺背後無形的天羅地網非同小可。此劇充滿陰謀論，終極奸角很難不令人想起超級富豪馬斯克（Elon Musk），尤其在總統大選期間，他高調支持特朗普，又將委以公職；劇中Rodney投資科技巨企，低調行事，不欲身分曝光，卻暗中在政壇操盤，任何組織都可以是他的棋子，但煽動瘋狂，最終被瘋狂所噬。

劇中的角色好像很瘋狂，同時各有「信仰」，像替Rodney清理所有「障礙」的Julia殺人不眨眼，不止求財，同時相信Rodney的作為有利世界，《末世列車》艾莉森韋特（Alison Wright）演來冷靜透徹，跟扮演Mark分居太太Lucie的《翻盤特工隊》塔絲曼杜普斯基（Tamsin Topolski），同樣令人眼前一亮。最令人感動的角色卻是《壞猴子》尊奧緹斯（John Ortiz）扮演的FBI探員Franco，從弟弟捲入恐怖主義活動及後喪命開始，他就要追查挑動瘋狂的源頭，發現富商Stu只是幌子，透過Muncie，由猜疑到合作，蒐集足夠證據放在上司面前，卻拒絕追查。公義是他唯一追求的信仰，最後破滅，結果走上絕路，這是第6集的劇情，也是全劇8集中最高潮迭起。

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