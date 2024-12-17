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娛樂

新片演修女 犯禁驅魔 宋慧喬稱最難背禱文

【明報專訊】繼《我的忐忑人生》後，《黑暗榮耀》宋慧喬相隔10年再演韓片《黑修女》，將於明年1月24日在韓國上映，昨提前逾月在首爾舉行記者會。全黑打扮現身的宋慧喬表示，戲中驅魔場面最難演，不僅要背誦禱文，跟「惡靈」搏鬥時，她更手腳僵硬。

文：蘇珮欣

《黑修女》是韓國影壇罕有的驅魔題材，也是2015年上映的《黑祭司》續集，後者由《孩子轉運站》姜棟元伙拍《無聲蛙鳴》金允錫主演。《黑修女》故事講述為了拯救被惡靈包圍的少年，修女不惜犯禁參與驅魔儀式。

與惡靈搏鬥 手腳變僵硬

宋慧喬片中飾演尤妮雅修女，《黑道律師文森佐》全汝彬則扮演米卡艾拉修女，除了落實明年1月24日在韓國開畫，昨日率先舉行記者會，並公開最新預告片。

宋慧喬表示《黑暗榮耀》深受觀眾歡迎，對於下部演什麽作品，最初深感壓力，稱因為《黑暗榮耀》嘗試了暗黑題材，對同類作品更感興趣，所以接演《黑修女》，她說：「期待能再次看到不一樣的自己。」

被問到角色最難演的部分，宋慧喬稱是電影尾聲的驅魔重頭戲，要背誦長篇禱文，與「惡靈」搏鬥，「感情與對白都不能錯，拍攝前有一段時間，每早一張開眼睛就開始背，洗澡、洗碗時也會背，務求任何瞬間都能背得出」。宋慧喬表示演戲總是感到困難，「拍攝與惡靈搏鬥時，身體會用很多力，手腳突然變得僵硬，對我來說這是一項挑戰」。

全汝彬變身「救世主」

全汝彬與宋慧喬首次合作，前者透露從求學時期開始，已封宋慧喬為「女神」，「想成為像她一樣的演員，今次能夠合作，真的很開心」。全汝彬還大讚宋慧喬穩重，在片場不多言，已有壓場的領袖風範。宋慧喬亦大讚全汝彬的表現，稱若沒有對方在旁，她無法演好角色，封她是「我的救世主」。

《雖然不是英雄》15歲的文友辰戲中扮演遭「惡靈」附身的少年，獲讚不止會演戲，還是高材生，學業成績全班第一，全級第6。宋慧喬指他拍攝期間撞上考試，在片場抽空溫書，大讚他厲害。文友辰則趁機感謝一眾前輩照顧有加，甚至為他準備保健藥物，笑言背劇本有助他提升背誦能力。

相關字詞﹕黑修女 韓國電影 全汝彬 宋慧喬

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