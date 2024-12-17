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娛樂

【娛樂場】Sony Music新企劃 陳柏宇葉巧琳冧歌譜寫戀愛故事

【明報專訊】Sony Music全新企劃 《Always Need Love Songs》（A.N.L.S.），以「總有一首情歌，聽見你的故事」為主題，從12月起，一眾Sony Music歌手以歌聲譜寫屬於任何人的愛情章節，為不同故事配上專屬背景音樂，橫跨戀愛季節聖誕、情人節與白色情人節。

葉巧琳主唱、NIX0N與Michael Wong作曲、Luna Is A Bep及JB填詞的《沉船啟示錄》（feat. JB、林奕匡）打頭陣。以groovy的旋律與編曲，繪畫暗戀者面對暗戀對象時，內心如小鹿亂撞狀態。新歌以一句「冇得救、冇得救」為起點，帶樂迷走入「沉船狀態」，葉巧琳唱出各種「沉船」特徵， JB與林奕匡加入演唱，前者親自演繹自己寫的rap詞，直白地由男生角度呼應葉巧琳歌聲。

林奕匡演「麻煩客」激嬲葉巧琳

葉巧琳在《沉船啟示錄》MV飾演電影紀念品店職員，工作經常心不在焉，表達「沉船」人士對暗戀對象朝思暮想，在沒有對手下演獨腳戲，大考她演技。負責rap的JB在葉巧琳的幻想中，雙雙化身成不同電影海報中的男女主角，帶出暗戀者對愛情的無限遐想。林奕匡扮演「麻煩客」，惹得葉巧琳大罵：「有冇搞錯！」。陳柏宇客串外賣員，工作人員曾擔心他未能應付騎單車送餐，不過陳柏宇一臉得戚踩單車在街上穿梭。

「外賣仔」陳柏宇踩單車鬧市游走

陳柏宇客串葉巧琳MV跟「A.N.L.S.」企劃有關，他的新歌《愛要親自遞給你》緊接推出，延續《沉船啟示錄》，帶出暗戀過後，愛意需說出口，若勇氣不夠，由音樂代你傳情信息。陳柏宇於《愛要親自遞給你》MV延續外賣員角色，踩着單車於深水埗鬧市游走，更愜意地雙手張開，表達以放鬆，假日心態觀察這繁忙城市。他除為顧客送上食物，還會贈客人印有「A.N.L.S.」的心意卡。MV最後畫面是陳柏宇親切地遞上心意卡，似是另一個延續……

A.N.L.S.企劃作品譜寫愛情不同階段，由Sony Music歌手唱出愛情中的甜酸苦辣，引樂迷期待。

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