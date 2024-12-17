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娛樂

洪嘉豪《黑玻璃》登十大熱門音樂影片榜首 古巨基燒錢搞音樂節目 為樂壇出力

古巨基稱搞音樂節目好「燒錢」 盼為香港樂壇略盡綿力
洪嘉豪《黑玻璃》膺「十大熱門音樂影片」冠軍 姜濤3首歌上榜

【明報專訊】古巨基和太太陳英雪、翁靜晶與洪嘉豪昨日出席YouTube香港公布2024年度十大排行榜活動。洪嘉豪憑《黑玻璃》擊敗同公司張天賦（MC）、姜濤、張敬軒和周殷廷於十大熱門音樂影片登頂。翁靜晶《危險人物2.0》分別佔十大熱門創作者第一位及十大熱門影片第七位。古巨基與太太的頻道ChillGOOD TV節目《Music Panda》雲浩影翻唱洪嘉豪《黑玻璃》登十大熱門影片首位。古巨基承認搞音樂節目好燒錢，不過可以為香港樂壇獻綿力感滿足。

記者：柯美

攝影：劉永銳

YouTube昨日公布各項香港2024年度十大排行榜，包括影片、音樂，以及YouTube創作者。洪嘉豪憑《黑玻璃》登十大熱門音樂影片第一位，擊敗同公司張天賦（MC）與陳蕾合唱的《永久損毀》，周殷廷《三生有幸》排第三，第四張敬軒《青春告別式》，男團 MIRROR成員姜濤有3首歌上榜，分別排第五及六《好得太過份》和《黑月》，以及第九位《Every Single Time》，Kiri T《至少做一件離譜的事》排第七，第八位張天賦《隔牆有耳》，韓國女團ILLIT《Magnetic》排第十。

洪嘉豪對於《黑玻璃》登榜首很開心，問有否想過擊敗姜濤、張敬軒和張天賦？他感謝《黑玻璃》成為今年香港人其中一首喜歡的歌，這首歌同時為他帶來很多東西及多了一些新觀眾，全因MV拍得很好，透露自己堅持赴日本拍MV，結果獲得好成績及迴響。

洪堅持大膽提意見

未來會否要求公司投放更多資源給他拍MV？洪嘉豪說：「應使得使，每個歌手MV製作費都有限。覺得今次堅持去日本拍攝是對的，未來覺得對的事也會爭取。也要多謝雲浩影翻唱《黑玻璃》成為十大熱門影片第一位，還要多謝網民和歌手不停翻唱，才能由今年初推出至今仍保持熱度。」

洪嘉豪承認《黑玻璃》成績那麼好，帶來無形壓力。說到明年計劃，他表示貴精不貴多，繼續爭取自主權，務求每首歌和MV都由自己決定，「現在不是沒自主權，因工作太忙，沒時間消化，想寫埋詞都冇時間，未來會全數參與，向監製大膽提出我的意見及方向」。問到會否增添在樂壇頒獎禮奪獎信心？他表示《黑玻璃》算是出道以來的代表作，希望大家投他一票，獲好成績，對自己、粉絲和公司有交代。

古歡迎客戶找上門

古巨基代表太太上台領獎，表示因老婆不懂面對太多人說話，所以吩咐他上台代表說感言，「ChillGOOD TV在新冠疫情時成立，當時很多行業都停擺，包括演藝行業，兩公婆在家很多時也是上網看影片，有日突然閃出念頭，不如搞個channel，音樂是大家疫下一個很重要的精神支柱，便開設了音樂節目《Music Panda》。這幾年經營這個頻道，當中付出不少心血和面對很多困難，感激行內和樂迷認同，希望大家繼續支持，歡迎多些客戶找我們，因為搞音樂節目都幾燒錢」。問到燒了多少錢？古巨基說：「個channel幾年來真的燒了很多錢，幾多就不公開，錄影拍攝、音響設備、場地、後期製作，所有幕前幕後人力物力全部都用好高要求去做，全部都要錢，但係我覺得最滿足是可以為香港樂壇出少少綿力，等鍾意音樂的人繼續聽多啲香港歌手同廣東歌。」

翁靜晶盼節目訂閱破100萬

翁靜晶表示《危險人物2.0》是自己製作的節目，可以自由創作和表達，不同以前拍劇受劇本規範，就算以前做電台節目，有聲無畫面。她承認貪心，希望節目訂閱衝破100萬大關，「目前有30幾萬訂閱，未來在老公和兩女協助衝出國際，設立英文頻道，普通話都是一個很好媒界，若有適合人手幫助，不排除將來設立普通話頻道」。

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