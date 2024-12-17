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午馬逝世10周年 遺孀馬艷選映《倩女幽魂》懷念

【明報專訊】已故資深演員兼導演午馬逝世10年，前晚遺孀馬艷（午馬嫂）挑選面世37年的《倩女幽魂》，舉行「好友懷念午馬導演10周年特別放映」，跟大家重溫亡夫的經典電影。馬艷跟女兒馮智慧出席放映會外，洪金寶、胡楓、錢小豪、錢嘉樂、姜大衛與太太李琳琳等亦現身支持。

謝洪金寶陪伴渡過最艱難時刻

馮智慧分享對爸爸的印象，稱小時候看過爸爸演出的《殭屍先生》，雖然父女相處時間不多，但曾到片場探班，她說：「我覺得他是一個很好的爸爸，在工作和待人接物，他也很善良和積極，我很欣賞他活在當下、及時行樂的精神，所以他永遠也是我的榜樣。」

午馬嫂稱丈夫離世後，有9年多時間一直穿著黑袍，直至今年才改著便裝。她特別感謝洪金寶，稱午馬是農曆新年初逝世，自己怕忌諱，故不會去拜年打擾別人，洪金寶每年農曆新年，也邀她跟女兒到他家中，陪伴她們渡過最艱難的時刻。她又提到元彪、古天樂、錢嘉樂及錢小豪等也雪中送暖。她稱電影是午馬一生最愛，自己為走進他的世界學習做製片，也想女兒參與電影工作，女兒亦取得相關電影課程證書，但寧願選擇烘焙工作。馮智慧稱讀電影是證明自己有參與能力，但並非她的意願，自己選擇做烘焙師。錢小豪與錢嘉樂也分享跟午馬相處的往事，「我哋兩個十幾歲入行，無學壞因好彩遇到午馬。」

娛樂組

相關字詞﹕馬艷 午馬

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