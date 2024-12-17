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娛樂

王賢誌申請破產 形容經深思熟慮

【明報專訊】王氏港建主席王忠桐之子王賢誌（Vinci Wong）上周五（13日）入稟高等法院呈請破產，呈請聆訊明年1月21日處理，另有財務公司上周四（12日）入稟向王賢誌追討逾293萬元。《明報》記者以電話和短訊聯絡王賢誌，查詢是否捲入案件，未獲回覆，至晚上他在社交平台回應：「關於這個艱難的決定，是我經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出」。

被財務公司追討逾293萬

根據高院文件，王氏港建前執董王賢誌透過律師行入稟呈請破產。王賢誌報稱居於大角嘴海泓道1號「帝峯．皇殿」一單位。翻查公司註冊處和土地註冊處資料，匯業有限公司2011年以逾1508萬元購入「帝峯．皇殿」單位，王賢誌是匯業唯一董事。匯業2022年5月將單位抵押予美力高財務有限公司，雙方5月23日簽約，列明單位權益轉讓予美力高。根據區域法院文件，及時雨信貸有限公司上周四提出放債人訴訟，向王賢誌追討2,931,095元，王賢誌報稱居於「帝峯．皇殿」同一單位。

稱堅強面對嚴寒日子

晚上王賢誌公開回應：「謝謝大家的問候信息，抱歉令大家擔心了。關於這個艱難的決定，是我經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出。因已經正式進入了法律程序，暫時我實在不便就此提供回應，同時希望大家可給予我更多空間及時間去處理所有事情。如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子，不過對於未來，我必定不會放棄，繼續積極及堅強面對！謝謝！」

上月辭任王氏港建執行董事

王賢誌是王氏港建主席王忠桐之子，亦是本地其中一名出櫃男藝人，據報曾投資數百萬製作同志配對真人騷《Boyscation Too》。王氏港建今年11月公布，王賢誌因個人原因向公司提出辭任執行董事職務。據聯交所股權披露顯示，王賢誌在今年10月將其持有的部分股份餽贈他人，因此他在集團以酌情信託受益人身分披露的持股比例，由原來的33.35%降至28.88%。

記者：余卓祈

【案件編號：HCA 8817、DCCJ 7350/24】

相關字詞﹕申請破產 王賢誌

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