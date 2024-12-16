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娛樂

【娛樂場】《熊貓計劃》 成龍領養熊貓變營救大作戰

【明報專訊】成龍、魏翔、史策、韓彥博和賈冰等主演張欒執導的內地電影《熊貓計劃》近日在港上映，以「國寶」熊貓為故事軸心，加入不少動作元素，拍成輕鬆有趣喜劇，除了給觀眾官能刺激及娛樂外，導演張欒希望傳遞愛護動物意識，引發大眾對傳統文化的深思。

成龍片中演回自己，講述國際功夫巨星Jackie Chan（成龍飾）受邀領養超人氣熊貓寶寶「呼呼」。呼呼獨有的「大細眼」基因引來國際犯罪組織覬覦，不惜以天價懸紅，誓要奪走呼呼。面對突如其來的奪寶危機，Jackie Chan與金牌經理人大衛（魏翔飾）和熊貓保育員蘇小竹（史策飾）攜手組成「呼」寶聯盟，上演一場笑料不斷、驚險迭起的營救熊貓大作戰。

透過國寶傳遞友愛和平

成龍談到想拍《熊貓計劃》因由，「我為荷李活動畫電影《功夫熊貓》配音時，會想我們有功夫、有熊貓，別人把我們的熊貓拍得火熱，我也想拍，但無從入手。直至張欒導演找我拍《熊貓計劃》，初時導演想我演自己，我是拒絕的，後來說服了我，因為這是合家歡電影，覺得沒所謂」。成龍表示每次拍戲都有自己想法，如拍《十二生肖》，是看到很多國寶在外國的博物館，希望可以還回來，今次拍《熊貓計劃》想讓世界上更多孩子認識熊貓，熊貓是中國的國寶，代表友愛、和平，是現在需要的東西。

張欒成龍首見面一拍即合

導演張欒透露執導《熊貓計劃》過程獨特而難忘，不僅與成龍合作，還首次挑戰動作喜劇，承認面臨巨大壓力，但又收穫豐富，學到拍動作戲的技巧，還體驗到喜劇現場創作的無限樂趣。這次能與成龍大哥合作，源於對方有段時間在北京，看了很多電影，其中包括他的作品，覺得不錯，邀請見面聊聊，張欒大感驚喜，回想首次見大哥情况：「談話中，成龍大哥提到一直有個夢想，就是拍一部關於熊貓的電影，我對熊貓有着濃厚興趣，我們一拍即合。」他們花半年時間研究劇本，直到開機前，還在調整劇本。

成龍戲中做自己「跑閃躲」

成龍片中演回自己，張欒稱成龍參與角色定位討論時提出有趣問題：「大哥問：『是應該演我自己，一個演員，還是演我電影裏的功夫高手？應該能打還是不能打？』最終大家決定演成龍本人，所以電影裏成龍大哥以跑及躲為主。」《熊貓計劃》回歸成龍經典功夫喜劇風格，張欒承認是他刻意為之，「相信大家仍渴望看到成龍式的功夫喜劇，明白想要超越大哥以往作品是一項艱巨挑戰，於是專注內容，讓每個細節都能自然地融入整體敘事中，不是單純追求表面的新穎」。

至於打鬥場面，對張欒來說同樣是挑戰，欣賞成龍的作品和親自執導動作片，完全是兩回事，拍動作戲很多時是現場即興創作，大家會想如何讓動作戲更好玩，這種碰撞，令動作戲變得生動和真實。張欒讚賞成家班非常專業，「與成龍大哥合作拍動作喜劇是極寶貴的經驗，我首次執導動作喜劇就跟大哥和成家班合作，起點這麽高，今後再遇到類似的動作戲，會更自信」。

片中關於熊貓的戲分由特效完成，張欒透露特效團隊為求更真實，蒐集大量資料，還前往四川的熊貓基地實地考察，「我們希望特效盡可能真實」。

相關字詞﹕成龍 熊貓計劃

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