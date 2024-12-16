取代伍仲衡任《中年3》評審 陳奐仁黃凱芹稱屬巧合

《中年好聲音3》昨日於電視城錄影，除原有班底主持人車婉婉，評審肥媽（Maria Cordero）、周國豐，張佳添外，同場還有黃凱芹和陳奐仁，兩人首次以評審身分受訪。陳奐仁透露早在半年前已收到邀請，當時有工作在身，加上要飛台灣和越南，所以一直推卻，近期有空便答應。

陳爛gag稱節目要「奐仁」

對於被指臨時找他頂替伍仲衡位置，陳奐仁搞爛gag笑說：「這是一個笑話，節目組找我，就是因為要換人，陳奐仁嘛！」黃凱芹稱兩個月前接到邀請，當時節目尚未出現人事變動，不過同樣遇到檔期問題未能即時答應，事情純屬巧合。他表示明年1月初在港開演唱會，之後到成都和東莞巡唱，節目組稱可以遷就，所以才應承。陳奐仁和黃凱芹聲稱評分準則不會太嚴厲，以鼓勵和幫助角度較多，盡量公平，對參賽者一視同仁。

對於伍仲衡突然被調走，車婉婉認為節目評審不時有新面孔加入，今次回合以悲情歌和upbeat歌為主，所以請來黃凱芹和陳奐仁任評審，「《中年好聲音》是一個大家庭，好似『曱甴屋』一樣有入無出，伍仲衡一定是節目的家庭成員」。問到伍仲衡有沒有機會回歸節目，車婉婉大聲說：「當然有可能，世界有好多事不需要講得太絕對，就如我當年失聲，以為從此『收檔』不可以再唱歌，又無端端開騷。所以我覺得好多事不必想得太絕路或絕對，老土啲講，每日做好自己就可以。」

記者：林蘊兒