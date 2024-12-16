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娛樂

許冠文視《破．地獄》代表作 導演趕工剪加長版

《破·地獄》票房1億3500萬 加長版趕工剪輯排後期製作

【明報專訊】《破．地獄》導演陳茂賢伙許冠文、衛詩雅與周家怡昨日繼續謝票，宣布上映逾個半月，票房1億3500萬，港澳入場人次逾200萬。陳茂賢被問及加長版進度，他表示近日要到不同地方宣傳，一有空檔便趕工剪片，預計下月完成，不過這段時間有幾部賀歲片也在趕後期，「我剪完都未有廠做後期，要排隊。理想中加長20分鐘，會補岑珈其、谷德昭的戲外，還有周家怡和黃子華的戲，情節主要是道生（黃子華飾）的原本家庭問題，還有衛詩雅有一兩場，我很喜歡的戲也會補加」。

許冠傑讚林家謙音樂造詣高

許冠文對票房成績笑言開心到講不出話來，上映前眾人估票房以他估1億2000萬最接近，「唔係講錢咁簡單，我想破紀錄，原因是一旦打破紀錄，可以毫無疑問告訴自己，知道觀眾喜歡什麼，是我們前所未有地滿意，《破．地獄》也稱得上是我的代表作」。他透露胞弟許冠傑看《破．地獄》後，對林家謙包辦作詞作曲編曲及主唱的主題曲特別欣賞，讚林家謙音樂造詣好高，歌詞令人驚歎，這年輕人好勁，比他更犀利。

衛詩雅日前在澳門憑《破．地獄》獲「第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典」影后，之後馬不停蹄到上海宣傳，昨日剛落機便趕到戲院謝票，笑言已訓練成在任何地方也可以化妝。對於再奪影后，她表示任何獎項也是認同與感恩，又稱期待推出加長版，希望票房衝破兩億。對於加長版會還原周家怡與黃子華的故事，前者透露原本的結局其角色會流產，跟現在的結局不同，「我想保留BB，不要將流產的結局放出來，現在的結局是最好」。

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

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