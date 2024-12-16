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娛樂

黑妹自爆曾冧謝賢 肥媽談《中年好聲音》感觸落淚

「媽妹」不言休 黑妹曾鍾意謝賢 肥媽提《中年》感觸落淚

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）和李麗霞（黑妹）前晚假灣仔新伊館舉行《媽妹笑住唱Part 2》演唱會尾場，二人以「媽姐」造型登場，說起1960年代男明星，黑妹說很喜歡謝賢，肥媽笑說：「連拉姑（狄波拉）都飛佢，靠唔住！我一向最愛胡楓。」捧場的拉姑聞言掩嘴大笑。現場播出肥媽拍的有趣店舖相片，包括「餃腩店」、「餃阿婆」等，肥媽和黑妹笑稱好耐「冇搞過」，前者說：「子宮都割埋，點搞？」其後她們換上民族服獻唱，又落台𢭃利市，以及與觀眾握手和自拍。

拉姑上台跟偶像共舞

嘉賓羅敏莊與黑妹合唱時扮「爭仔」，狂笑說不出對白的黑妹被羅敏莊追問幾歲初戀？黑妹笑說：「我17歲就生女，大家估我幾歲初戀喇！」她稱今年入行50年，很開心與肥媽一齊開騷慶祝。肥媽獨唱連串英文歌，勾起對亡夫思憶，「我老公經常望其他女人個胸，但不准我衣著性感，連我騷胸拍廣告都不准登」。她談到無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》給參賽者希望和機會，一度感觸落淚。

演唱會尾聲，肥媽和黑妹率領嘉賓譚輝智、黃劍文、古淖文、羅敏莊合唱張國榮《Monica》，又邀請捧場的胡楓、羅蘭、薛家燕、姜大衛與太太李琳琳、狄波拉、賭王何鴻燊四太梁安琪、陳展鵬夫婦一齊上台跳舞，譚輝智被推向站在粉絲拉姑身邊。

肥媽與黑妹騷後受訪，表示只開兩場騷不夠喉，亦不夠門票分給親友。問到會否再開Part 3，肥媽稱不知道：「每次也是黑妹訂了場館才通知我。」黑妹再多謝肥媽合作開騷，為她慶祝入行50周年，兩人希望長做長有，又感激4名嘉賓撐場夠義氣，不問酬勞。肥媽提到《中年好聲音》感觸落淚，解釋對節目特別有共鳴：「我33歲唱《I（Who Have Nothing）》被人發掘入行，令我經濟變好，現在養得起17個孫，我覺得《中年好聲音》很有意義，帶畀大家有第二個機會。」

譚輝智想跟肥媽走埠

譚輝智對於獲拉姑熱捧，對方早前在籌款騷《歡樂滿東華》捐100萬支持其演出，譚輝智謙稱：「相信拉姑今（前）晚來捧肥媽場，拉姑年年都有捐錢，剛好《中年好聲音》成員上籌款騷就支持埋我們。」譚輝智說聽到肥媽為《中年好聲音》灑淚，覺得很感動，希望繼續跟肥媽走埠做騷。問到酬勞，他笑說：「酬勞方面我不知，如果傾到就最好。」

余慕蓮自覺過不到今年

此外，余慕蓮由朋友陪同欣賞首場演唱會，透露早前感染肺炎，她說：「覺得自己都未必過到今年。」不過當晚她狀態不俗，到後台見肥媽與黑妹等，眾人熱情問候令她好開心。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕李麗霞（黑妹） 肥媽（Maria Cordero）

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