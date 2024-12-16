「解凍」現身宣傳音樂特輯 炎明熹「趕時間」不受訪 與客合照閃人

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

一身優閒打扮的Gigi昨日到西沙GO PARK宣傳主演音樂特輯《戀上西沙》，狀態不錯的她在台上介紹角色，分享拍攝難忘趣事，以及現場演繹由伍仲衡作曲兼監製的音樂特輯主題曲《最動人一次》。Gigi久未公開獻唱，表現淡定保持水準，現場有數百粉絲包圍幾層樓舉牌支持，為偶像大聲叫口號吶喊造勢，證明Gigi未受「雪藏」影響。

Gigi走落台近距離與一班粉絲大合照，近半年未公開見人的她說：「今（每）日好開心出席活動，可以同大家一齊，感覺好溫暖，一定會再出來。」她稱好掛住一班粉絲。

現場播出音樂特輯精華片段，粉絲一見有Gigi的畫面即大聲起哄，尤其她與男主角李爾晨拖手，Gigi看片段時掩嘴笑。她稱劇中做回學生，演熱愛唱歌喜歡追夢的少女，角色與現實身分相近，為配合劇情，特意補堂學彈結他，「想表現似模似樣」。

稱赤膊李爾晨似猥瑣男

問到拍攝音樂特輯難忘事，Gigi笑說：「要孭住結他行山睡在一嚿大石上，當時都擔心會連人帶結他差錯腳跌落石隙，慶幸安全順利完成。還有好難忘一幕，見到李爾晨赤裸上身，感覺他好像猥瑣男。希望大家接納我的演技，看完之後笑一笑就好，因為笑一笑世界更美妙。」其他演員均大讚Gigi很乖又勤力，不用埋位時會在一邊哼歌練習，唱歌很好聽。

麥玲玲：支持年輕人追夢

玄學家麥玲玲稱Gigi命格屬火，這幾年的運勢都配合她的命格，無論去到任何地方，都可以有更好發展，看好她的將來。麥玲玲贈言：「Gigi命格將會有些變化，個人走勢都會向上發展，她好勤力，我支持年輕人追夢。」即是Gigi外闖發展更好？她說：「唔好咁講，只係覺得公司有好多新人，不是我們這些老人家誓死效忠，歌手可以好好把握眼前緣分。以命論命，Gigi是叻女，無論去到任何地方發展，也可以繼續發光發亮。」

問到音樂特輯為何延遲差不多一年才播，麥玲玲覺得是因為配合客戶宣傳，能夠播出總算不浪費大家心機，至於未必能原班人馬拍攝下一輯，她相信公司有很多新人，不擔心找不到人選。

監製林肯預告特輯有彩蛋

另外，本報電話聯絡《戀上西沙》音樂特輯監製林肯，表示接獲Gigi的經理人通知，因對方有工作在身趕着離開，所以才沒有接受傳媒訪問。他說音樂特輯安排在此時推出，是要配合客戶的宣傳策略，與Gigi首次合作，大讚合作愉快，「Gigi唱得好好，有幾場戲要求她即場演繹，一樣表現好好。其他演員也提到，Gigi未埋位時也有練歌，這個態度非常好。演戲方面她有自己一套，我在角色設計上，盡量做到跟她本人相似，大家記住要看特輯最後彩蛋」。林肯表示首次監製音樂特輯，感覺與拍劇有點不同，今次是個很好的經驗。

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