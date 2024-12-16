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娛樂

【開箱】《魔咒奇緣》 獻給離婚父母的成人童話

【明報專訊】歌舞片近年大受歡迎，從《星聲夢裡人》到剛上畫的《魔法壞女巫》都叫好叫座。由《史力加》導演維姬珍遜（Vicky Jenson）自編自導，《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）、金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及西班牙影帝查維爾巴頓（Javier Bardem）聲演動畫電影《魔咒奇緣》（Spellbound），雖然台前幕後陣容強勁，口碑卻不成正比，美國「爛番茄」影評網站只結予45%不及格分數，難道觀眾已覺審美疲勞？

公主眼中的「怪獸」

《魔咒奇緣》早在2017年籌備開拍，原本由派拉蒙電影公司發行，其後輾轉落入影視串流平台Apple TV+及Netflix手上，最終由後者取得播映權，並於疫情期間完成製作，11月22日上架後，一度登上英語電影收視榜亞軍，截稿前仍排第7位，可見捧場者眾。故事講述倫布里亞王國的艾黎安公主（麗素施嘉聲演），自從與父王（查維爾巴頓聲演）及母后（妮歌潔曼聲演）同遊暗黑森林後，兩老誤中魔咒變成怪物，為免引起混亂，公主與大臣波黎納爾（尊力高聲演）決定保守秘密。但紙包不住火，就在公主15歲生辰翌日，怪物逃出王宮，暴露在人民面前，為了維穩公主勉強答應登基，代父保家衛國，然而將軍自把自為，當眾宣布公主登基後，便會把怪物送到世界盡頭，避免為禍人間。公主依依不捨，卻又無計可施。

事實上當國王與王后變成怪物，公主千方百計保守秘密，亦曾絞盡腦汁，苦恩為父母解咒，最終請來懂得法術的日月聖賢到王宮，二人不敵怪物，狼狽離開之際，遺下魔法吊墜，更被公主的寵物富林克吞下。為免父母繼續受苦，公主取回吊墜，帶同父母重返暗黑森林，展開一場意想不到的冒險旅程。

《魔咒奇緣》女兒為父母解除魔咒的題材，不難令人聯想起日本動畫大師宮崎駿獲頒奧斯卡的《千與千尋》，兩片內容相似，分別在於結局：《千》片最終大團圓，《魔》片則父母離異，反而更貼近現實。早前有外國組織批評此片意識不良，刻意把離婚問題正常化，有教壞細路之嫌，實屬無稽之談。

對於兒童觀眾來說，《魔咒奇緣》或許只是一場不太緊張刺激的冒險旅程，但對成年影迷而言，卻是很好的反思體驗。電影提到原生家庭的矛盾，父母因性格不合而選擇離婚，子女認定自己是無辜犧牲品，導致出現不安、失望，甚至憤怒等負面情緒，身為家長豈可避而不談，嘗試易地而處，從孩子角度出發，聆聽他們的心聲，體會他們的痛苦，然後攜手解決問題，才可達至雙贏局面。

麗素施嘉多負評

跟《史力加》一樣，《魔咒奇緣》並非迪士尼傳統歌舞片，其實更像拍給成年人觀看的暗黑童話，只是包裝同樣美輪美奐，《魔》片畫面艷麗色彩奪目，尤其是電影下半部分，公主帶着父母重遊暗黑森林，自然環境美不勝收，跟早前贏盡口碑的《荒野機械人》不遑多讓。

提起《史力加》，電影系列第5集已經開始製作，暫定2026年7月在美國上映，維姬珍遜不再執導，改由《魔髮精靈》導演華特道恩（Walt Dohrn）操刀，觀眾不妨期待一下。至於《魔咒奇緣》主角麗素施嘉亦有新動向，迪士尼動畫改編真人電影《白雪公主》（Snow White）將於明年3月開畫，最新預告片日前曝光，上架至今獲2.7萬人點讚，然而「不喜歡」的網民卻多達70萬，形成強烈對比，矛頭主要針對迪士尼選角，認為麗素飾演白雪公主，純粹出於政治正確考慮；亦有人認為《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）扮演邪惡王后，竟比白雪公主漂亮得多，戲謔何須魔鏡，高下早已立見。

相關字詞﹕白雪公主 華特道恩 維姬珍遜 查維爾巴頓 妮歌潔曼 麗素施嘉 史力加 魔咒奇緣

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