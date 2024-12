內地方面,《狂獸獵人格力文》比香港延後兩天公映,上周六開畫票房收約540萬人民幣,遠遜於同日上映的港產片《破‧地獄》及內地片《雄獅少年2》,但比荷李活動畫《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)單日收50萬已多出十倍。