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娛樂

占美霍士57歲生日遇襲爆嘴縫針 Billie Eilish開騷遭歌迷掟禮物「中頭獎」繼續唱

【明報專訊】金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）去年4月腦出血中風入院，幸好現已痊癒，上周五（13日）他偕家人到比華利山一家高級中菜館慶祝57歲生辰，其間遭鄰桌食客挑釁，占美遭玻璃杯擊中嘴部受傷，自行入院縫針，警方展開調查。都說禍不單行，今年獲邀擔任巴奧閉幕禮表演嘉賓的美國小天后Billie Eilish，同日在亞利桑那州開騷，有歌迷向台上投擲禮物，意外擊中Billie頭部，幸好未有受傷，稍停一下繼續演唱，獲讚有專業精神。

占美霍士去年4月在美國亞特蘭大拍攝新片《間諜夫妻再出山》（Back in Action）期間，突然停工入院，接受治療並休養3個月後復工，但對病情絕口不提。直至上周在影視串流平台Netflix播出棟篤笑《占美霍士實情係》（What Had Happened Was...），他終於透過真相，「去年4月11日，我的頭痛得很厲害，於是問兒子要了止痛藥。我很快便明白到，當你遇上緊急醫療事故，孩子必定手足無措」。占美送院搶救，事後證實腦出血中風，接受手術後20日的記憶蕩然無存，而且失去活動能力，更重要的是醫生至今仍未能解釋他中風的原因。無論如何，「我終於回來了，你們或許不知道，這感覺真的太好」。

發言人證傷勢無礙

上周五正值占美霍士57歲生日，他跟前度女友Kristin Grannis和兩及女兒：Corinne和Anelise到比華利山高級中菜館Mr. Chow慶生，結果發生不愉快事件。美媒TMZ引述現場目擊者稱，占美用膳期間，疑遭鄰桌食客挑釁，他曾勸阻對方「停止粗鄙的言論」但不果，頭部更遭玻璃杯擊中，導致嘴角受傷，他致電報警並自行入院接受治療，縫針後已離去，占美發證實「傷勢並無大礙，目前正在康復」，粉絲該可鬆一口氣。據報當地警方已經調查事件，暫時未知有沒有人被捕。

巧合的是，占美霍士生日遭遇「血光之災」，本周三（18日）將慶祝23歲生辰的美國樂壇小天后Billie Eilish，上周五亦「中頭獎」，幸好有驚無險。從昨日網上瘋傳的片段可見，Billie在亞利桑那州舉行演唱會期間，坐在舞台邊唱出《Barbie芭比》電影主題曲《What Was I Made For?》，突然遭熱情歌迷投擲上台的手鏈或頸鏈擊中頭部，她受驚後別個臉，嚇得台下觀眾大叫「不」，據報有人即場道歉，Billie定神之後，雖然露出不滿表情，但仍繼續唱下去，盡顯歌手的專業精神。

歌手近年屢次「遇襲」

近年不少藝人如Harry Styles、Pink、Cardi B、Lil Nas X及Zach Bryan等開騷期間「遇襲」，美國女歌手Bebe Rexha去年6月在紐約演唱期間，遭27歲粉絲投擲手提電話，慘遭擊中眼角，送院縫上3針，事件令人嘩然。英國樂壇天后Adele在拉斯維加斯駐場演出期間，便曾爆粗指摘歌迷「你拿東西掟我，我會殺死你」。

相關字詞﹕Billie Eilish 占美霍士

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