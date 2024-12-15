單身邱鋒澤目標40歲前結婚 祝福呂爵安林明禎友誼萬歲

邱鋒澤第一次在香港商場搞簽唱會，感覺特別，近距離跟粉絲見面有少許緊張，「見面會好free style，大家想要看我表演什麼，我就表演什麼」。談到與Dear Jane首次合作開演唱會，他表示之前大家並不認識，更從未見過面，相信今次合作會很有趣，定會擦出火花，給樂迷驚喜，「大家一齊夾band可以『PK』一下。其實不敢，他們太厲害，可以試組CP，期待台上互動交流，應該幾好玩」。

Edan訪台未有相約見面

邱鋒澤表示今次來港行程很趕，未有時間約好友呂爵安（Edan）見面。提到Edan與林明禎傳緋聞，兩人被影到一齊行台灣夜市，邱鋒澤承認有留意，「我是跟大家一樣，看到那些夜市的照片和報道才知，朋友之間一齊去逛夜市沒什麼特別，Edan去台灣不找我，可能是他想要私人時間，好似今次我來香港，也沒有找他。不一定每次都要見，雙方都有空自然會約，我們平常靠WhatsApp聊天」。邱鋒澤也認識林明禎，曾在活動見面，但不熟落。問到會不會祝福Edan與林明禎，邱鋒澤笑說：「祝福他們兩個友誼萬歲，你們笑什麼？真的祝福啊。」36歲邱鋒澤亦希望找到女朋友，沒有什麼特定喜歡類型，最緊要是夾得來，目標40歲前結婚，目前以事業為先，一切順其自然。

記者：林蘊兒