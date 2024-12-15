《香港式離婚》開鑼 梁朝偉低調捧劉嘉玲 黃子華讚觀眾有文化 狂sell紀念品

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃子華與劉嘉玲合演舞台劇《香港式離婚》前晚開鑼，前者演律師行老闆CK，後者演太太Laura，二人結婚多年貌合神離，劇中不時冷言冷語。年輕見習律師Emily（楊淇飾）與CK產生微妙情愫，Laura醋意大發，掀起連場唇槍舌劍。黃子華、劉嘉玲、楊詩敏和楊淇等完騷謝幕，全場觀眾鼓掌。

子華感謝觀眾看得投入，笑稱今（前）晚的觀眾不好彩，看頭場要凌晨一點半才可離開，又分享演出感受，「做舞台劇很少聽到做做吓戲會有觀眾拍手掌，有點大戲感覺，要有文化的觀眾先做到，不簡單、不容易，識得哪場要拍掌」。全場歡呼拍掌。

嘉玲日日飲酒好開心

子華稱為了《香港式離婚》做了兩件好成功的事，「我呢世人好少做嘅，就係sales推銷員，我成功sell咗呢部戲畀劉嘉玲」。他憶述當時跟嘉玲於China Club見面，「我哋一路飲茶，我一路對住佢狂講『呢套戲好睇呀，好睇呀，好睇呀！』然後再利誘佢演呢部戲唔使戒酒，因為我哋喺台上都有得飲！」嘉玲笑說：「日日都有得飲，真係好開心！」

子華推鎖員上身，除sell到嘉玲答應演出外，還推銷場外發售的舞台劇紀念品，隨即展示手上的威士忌鐵盒：「係真酒嚟㗎！大家唔使緊張，出面有得賣。」全場捧腹大笑，子華續說：「你哋今（前）日睇咗《香港式離婚》， 但《香港式離婚》真正嘅味道係點呢？ 我今（前）晚做完sales喇，多謝大家！」引得全場掌聲，嘉玲大讚子華這個推銷員很成功。

首場超時罰錢 粉絲等子華「放工」

子華表示知道舞台劇首場有很多嘉玲的朋友來捧場，嘉玲承認前10行都是她的朋友，子華繼續做sales，笑說：「如果係朋友，冇買嘢（指舞台劇商品）就唔係朋友啦。」監製王耀祖透露前晚超時要罰錢，嘉玲問不是由贊助商負責嗎？王耀祖提議嘉玲再大聲講一遍，嘉玲即掩嘴，場面搞笑。

子華向觀眾推銷的紀念品包括《香港式離婚》威士忌（200ml）、香薰蠟燭、香薰、Tee與文件電腦手提袋，均被觀眾搶購。前晚演出後有大批粉絲在後台等子華「放工」，子華特意跟他們打招呼，因為人數眾多不能逐一拍照，他企定定一段時間做人肉布景板，讓粉絲跟他自拍。

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