明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《狂獸獵人格力文》 索尼蜘蛛俠電影宇宙的終結者

【明報專訊】坐擁《蜘蛛俠》電影版權的索尼電影公司，為了擴大超級英雄片版圖，2018年透過《毒魔》開發蜘蛛俠電影宇宙（簡稱SSU），以漫畫反派為主角，先後推出《毒魔》三部曲、《魔比煞》及《蜘蛛夫人》，前者叫座卻不叫好，其餘兩部更賠本兼惹劣評，難怪美媒指索尼決定改變策略，放棄SSU專心拍《蜘蛛俠》系列。本周五（13日）在美國開畫、香港提前一天上映的《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter），將會成為SSU遺作。

「爛番茄」評分消失

《三重邊界》J.C.贊多（J.C.Chandor）執導、《殺手列車》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）及《西城故事》金像女配角亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）合演《狂獸獵人格力文》，罕有地在開畫前一星期，先透過YouTube頻道公開電影首8分鐘片段，講述艾朗莊遜飾演「獵人格力文」假扮囚犯進入俄羅斯監獄，以虎牙殺死黑幫頭子，然後在眾目睽睽下逃獄的過程。

這場動作戲拍得流暢刺激，理應可以吸引部分觀眾入場，事實卻是新片未映先惹劣評，美國「爛番茄」網站綜合78篇影評人文章，結果只有14%低分，稍高於今年2月上映《蜘蛛夫人》的11%，昨日截稿前《狂》片分數更離奇消失，究竟所為何事？

R級片影響票房

《狂獸獵人格力文》先以倒敘方式，交代俄羅斯毒梟尼古拉（羅素高爾飾）以高壓手段「教育」兒子沙基（艾朗莊遜飾）和迪米（費特海辛爾飾），培育他倆成為黑道接班人，某次沙基在狩獵過程中，因為拒絕開槍射殺獅子，反被咬至重傷，幸獲生於巫師家族的少女卡呂普索（亞莉安娜黛博斯飾）以神奇藥水施救，不單死而復生，更獲驚世異能。

沙基不欲繼承黑道王座，獨自離開俄羅斯，隱居深山與野獸為伴。10年之後，他以「獵人格力文」之名替天行道，暗中幫助救命恩人、現職倫敦律師的卡呂普索「解決」法外之徒，因此惹來各方勢力不滿，包括跟尼古拉對立的黑幫頭子犀牛人（阿歷山度里奧拿飾），派遣懂得幻術的異客（基斯杜化亞寶飾）追擊格力文，雙方為此展開連場激鬥，最後當然邪不勝正。

據報本片為保留原著的血腥暴力風格，將以SSU首部R級片（17歲以下觀眾需由成人陪同入場）作賣點，事實卻是血腥場面並不多，跟某些「鮮血大平賣」的恐怖片如《死神來了》或《屍營旅舍》難以相提並論，追求官能刺激的影迷未必滿足，卻對票房收入帶來負面影響，外媒預測《狂獸獵人格力文》美國首周末票房只有1300萬美元（約1億港元），以製作費1.1億美元（約8.58億港元）計算，要達至收支平衡的壓力不少。

動作場面勝前作

今年SSU一口氣推出3部電影，相比狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演《蜘蛛夫人》，或者湯哈迪（Tom Hardy）第3度擔綱《毒魔：終極一舞》，艾朗莊遜增肌35磅演出《狂獸獵人格力文》，水準絕對不遜兩部前作，至少動作場面爽快利落，故事亦算簡單直接，就算從未看過漫畫原著的觀眾也能輕易投入，觀影門檻極低，加上反派角色雲集，除了犀牛人、異客，以及迪米最後化身變色龍之外，尚有兩名隱藏角色，其一是亞莉安娜黛博斯飾演女律師卡呂普索，根據漫畫原著，她不單是格力文女友，亦是擅長調配魔法藥劑的女巫；另一是改造犀牛人和變色龍的科學家米爾斯華倫，他是基因改造領域的天才，其後因精神錯亂而衍生出第二重人格，亦即反派角色胡狼，《狂》片只聞其名而未見其人，感覺相當神秘，且看在日後上映《蜘蛛俠》電影系列會否正式登場。

對漫畫迷來說，《狂獸獵人格力文》改編幅度甚大，粉絲失望難免給予劣評，例如原著講述格力文與胞弟變色龍聯手對付蜘蛛俠，由於後者從未在SSU登場，這一幕當然被刪減，電影反而強調格力文是個極端環保分子，目睹黑市獵人殺牛取角謀利，於是以暴易暴；另外，主角亦對父親懷有極強恨意，最後假借黑熊之手殺死尼古拉，導演似乎刻意把他塑造成為一個有弒父情意結的超級環保戰士，多於超級英雄。

上映日期：12月12日

相關字詞﹕亞莉安娜黛博斯 J.C.贊多 艾朗莊遜 狂獸獵人格力文 開箱

上 / 下一篇新聞