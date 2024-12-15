【開箱】《狂獸獵人格力文》 索尼蜘蛛俠電影宇宙的終結者

「爛番茄」評分消失

《三重邊界》J.C.贊多（J.C.Chandor）執導、《殺手列車》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）及《西城故事》金像女配角亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）合演《狂獸獵人格力文》，罕有地在開畫前一星期，先透過YouTube頻道公開電影首8分鐘片段，講述艾朗莊遜飾演「獵人格力文」假扮囚犯進入俄羅斯監獄，以虎牙殺死黑幫頭子，然後在眾目睽睽下逃獄的過程。

這場動作戲拍得流暢刺激，理應可以吸引部分觀眾入場，事實卻是新片未映先惹劣評，美國「爛番茄」網站綜合78篇影評人文章，結果只有14%低分，稍高於今年2月上映《蜘蛛夫人》的11%，昨日截稿前《狂》片分數更離奇消失，究竟所為何事？

R級片影響票房

《狂獸獵人格力文》先以倒敘方式，交代俄羅斯毒梟尼古拉（羅素高爾飾）以高壓手段「教育」兒子沙基（艾朗莊遜飾）和迪米（費特海辛爾飾），培育他倆成為黑道接班人，某次沙基在狩獵過程中，因為拒絕開槍射殺獅子，反被咬至重傷，幸獲生於巫師家族的少女卡呂普索（亞莉安娜黛博斯飾）以神奇藥水施救，不單死而復生，更獲驚世異能。

沙基不欲繼承黑道王座，獨自離開俄羅斯，隱居深山與野獸為伴。10年之後，他以「獵人格力文」之名替天行道，暗中幫助救命恩人、現職倫敦律師的卡呂普索「解決」法外之徒，因此惹來各方勢力不滿，包括跟尼古拉對立的黑幫頭子犀牛人（阿歷山度里奧拿飾），派遣懂得幻術的異客（基斯杜化亞寶飾）追擊格力文，雙方為此展開連場激鬥，最後當然邪不勝正。

據報本片為保留原著的血腥暴力風格，將以SSU首部R級片（17歲以下觀眾需由成人陪同入場）作賣點，事實卻是血腥場面並不多，跟某些「鮮血大平賣」的恐怖片如《死神來了》或《屍營旅舍》難以相提並論，追求官能刺激的影迷未必滿足，卻對票房收入帶來負面影響，外媒預測《狂獸獵人格力文》美國首周末票房只有1300萬美元（約1億港元），以製作費1.1億美元（約8.58億港元）計算，要達至收支平衡的壓力不少。

動作場面勝前作

今年SSU一口氣推出3部電影，相比狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演《蜘蛛夫人》，或者湯哈迪（Tom Hardy）第3度擔綱《毒魔：終極一舞》，艾朗莊遜增肌35磅演出《狂獸獵人格力文》，水準絕對不遜兩部前作，至少動作場面爽快利落，故事亦算簡單直接，就算從未看過漫畫原著的觀眾也能輕易投入，觀影門檻極低，加上反派角色雲集，除了犀牛人、異客，以及迪米最後化身變色龍之外，尚有兩名隱藏角色，其一是亞莉安娜黛博斯飾演女律師卡呂普索，根據漫畫原著，她不單是格力文女友，亦是擅長調配魔法藥劑的女巫；另一是改造犀牛人和變色龍的科學家米爾斯華倫，他是基因改造領域的天才，其後因精神錯亂而衍生出第二重人格，亦即反派角色胡狼，《狂》片只聞其名而未見其人，感覺相當神秘，且看在日後上映《蜘蛛俠》電影系列會否正式登場。

對漫畫迷來說，《狂獸獵人格力文》改編幅度甚大，粉絲失望難免給予劣評，例如原著講述格力文與胞弟變色龍聯手對付蜘蛛俠，由於後者從未在SSU登場，這一幕當然被刪減，電影反而強調格力文是個極端環保分子，目睹黑市獵人殺牛取角謀利，於是以暴易暴；另外，主角亦對父親懷有極強恨意，最後假借黑熊之手殺死尼古拉，導演似乎刻意把他塑造成為一個有弒父情意結的超級環保戰士，多於超級英雄。

上映日期：12月12日