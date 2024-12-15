NewJeans朴贊郁送餐支援集會市民 韓總統彈劾案通過 李棟旭高旻示讚好

文：蘇珮欣

韓國總統尹錫悅彈劾案昨日下午在國會進行表決，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效獲得通過。不少藝人透過社交媒體留言讚好，例如李棟旭公開展示「抗爭歌曲」、少女時代《再次重逢的世界》播放截圖，並表示「春天好像更近了一步，希望大家度過溫暖的年末」；高旻示轉載新聞報道截圖，配上鼓掌的表情符號；許城泰則說「請笑吧，很高興，感覺像重生一樣」；《財閥×刑警》安普賢也留言指「通過了」；少女時代成員Yuri上傳《再次重逢的世界》歌詞之餘，亦延續《德魯納酒店》女星IU向集會市民送上食物及保暖用品的善舉，昨日送上紫菜包飯；《分手的決心》導演朴贊郁聯絡汝矣島一間麵包店，買下所有麵包，分發予前往集會的市民；女團NewJeans昨日透過新開設的社交媒體帳號，拍片為集會粉絲打氣，又送出110份紫菜包飯、250杯飲品、100碗人參雞湯、100碗餃子湯及白飯。

崔岷植感嘆經歷兩次戒嚴

另一方面，《破墓》崔岷植前晚現身海雲台，獲第25屆釜山電影評論家協會頒發最佳男主角，《左輪殺姬》全度妍榮膺影后，《左》片同時奪得最佳電影。崔岷植領獎時提到本月3日發生戒嚴事件，他說：「在挫折與痛苦中，很多年輕人揮動應援棒，為此感到抱歉，讓他們看到這個不可思議的世界，我這一生經歷兩次（戒嚴），實在難以想像。」有關崔岷植感言昨在網上流傳，獲不少網民點讚。

韓國各大電視台為了報道總統彈劾案，昨日暫停播出多部韓劇及綜藝節目，包括SBS《熱血司祭2》、JTBC《玉氏夫人傳》及《認識的哥哥》、Channel A《結婚吧You》、KBS《我是歌手》、MBC《Show！音樂中心》及《玩甚麼好呢？》。至於MBC劇集《現在撥打的電話》及綜藝節目《全知干預視角》則如期播出，tvN劇集《愛在獨木橋》亦不受影響。

提起《熱血司祭2》，前晚播第10集收視錄得10.8%，較上集微跌0.5個百分點，但仍是同時段劇集收視冠軍，力壓MBC《現在撥打的電話》第5集（5.9%）。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《現》劇。