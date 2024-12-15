【娛樂場】舞台劇《聖誕老人玩轉聖誕假》 「慈父」楊天經怕跟小演員有代溝

《聖誕老人玩轉聖誕假》講述聖誕節於聖誕老人多年「經營」下，成為全世界最受歡迎的節日，聖誕老人因此變得趾高氣揚，聖誕節前夕到人類世界「放大假」，由於他擅離職守，「節日代言人總部」大混亂，嫦娥、屈原、復活兔等要假扮聖誕老人補救。眾代言人一怒之下，決定把聖誕節除名外，世人對聖誕節的記憶也一併消失。聖誕老人流落到香港，誤打誤撞被朱氏一家誤認是多年不見的表叔……

體現家有一老如有一寶

楊天經一直是陳寶珠的廿四孝兒子，今次在舞台劇首演父親角色，他接受《明報》訪問，笑言演爸爸角色有壓力，初時擔心跟小朋友有代溝，接觸後發覺他們好乖、有紀律，綵排時一點就明。問到劇中角色是否跟現實的他很相似？楊天經笑說：「我是宅男，劇中朱先生是住家男。」宅男跟住家男有何分別？他稱宅男在家做自己喜歡的事情，住家男在家要做所有事情，「朱先生是家中最低階層，經歷許多辛酸與甜蜜，跟家人相處有很多笑點，潘芳芳姐姐飾演我媽媽，母子戲輕鬆搞笑，她會忘記我是她的兒子，想帶出信息，體現『家有一老，如有一寶』。《聖誕老人玩轉聖誕假》不單止是兒童劇，很適合一家大細一齊睇」。問媽咪陳寶珠對他的演出有沒有提意見？他透露母親沒有看綵排，正式演出時會捧場，「每次她看我的演出，也會給評論」。

囂張聖誕老人為反面教材

劇中主要角色「聖誕老人」由資深舞台劇演員及教育工作者冼振東博士飾演，他首次跟眾多小演員同台演出，期待將多年教學心得，投放到今次演繹，擦出意想不到的火花。

《聖誕老人玩轉聖誕假》由《大狀王》編劇張飛帆與施瑋延聯手創作，顛覆傳統，以囂張的聖誕老人為反面教材，帶觀眾尋回聖誕真正意義，走出世俗商品化的氛圍，喚起對慶祝節日的初心。鄭至芝續在重演的《聖誕老人玩轉聖誕假》身兼演員和導演。

《聖誕老人玩轉聖誕假》

地點：上環文娛中心劇院

日期：12月22日至23日、26日至29 日