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娛樂

林峯憑《九龍城寨之圍城》首封影帝 多謝老闆古天樂導演鄭保瑞

【明報專訊】林峯、曾志偉、王浩信、李施嬅、沈震軒和關智斌等前晚出席在澳門舉行的「第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典」，林峯憑電影《九龍城寨之圍城》膺最佳男主角，出道25年首封影帝。他台上致辭，多謝老闆古天樂、經理人和導演鄭保瑞，心情大靚的他更在太太張馨月直播亮相，大曬恩愛。姜皓文憑《談判專家》獲最佳男配角，感謝大會給予肯定，以及導演邱禮濤和監製劉德華的信任。

林峯憑《九龍城寨之圍城》陳洛軍一角人氣急升，工作不斷，更迎來入行25年首度封影帝，獲「第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典」最佳男主角。他上台領獎時感慨說：「這是我從影至今電影上第一個獎項，非常感謝我的老闆古天樂先生，還有經理人，當然還有我們的導演（鄭保瑞）。」太太張馨月前晚到場為丈夫打氣，她直播時，林峯亮相跟網友打招呼，高調放閃。

頒獎禮後林峯受訪，再感謝《九龍城寨之圍城》與古天樂外，又透露明年工作大計，5月舉行紅館演唱會，同時接拍新片，還有籌備中的《九龍城寨之圍城》前傳與終章，「當然需要點時間，因為好的劇本還是值得期待」。衛詩雅憑《破．地獄》封影后，繼本月初獲第61屆亞太影展最佳女主角，再下一城登影后寶座。

姜皓文為監製賀歲片唱主題曲

姜皓文憑《談判專家》獲最佳男配角，戲中飾演重案組督察李志斌，為破案不擇手段。他在台上領獎時不忘感謝大會給予肯定，以及導演邱禮濤和監製劉德華的信任，承諾會繼續努力，因為很喜歡演戲。他受訪時再次感謝《談判專家》台前幕後團隊，讓他有機會參演一個好角色。

姜皓文透露最近多了一個身分，任電影製作人，身兼男主角及監製完成馬來西亞賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，還親自唱主題曲，回想整個拍攝過程非常瘋狂和蝦碌，「在一個月拍咗一部好好睇的賀歲片，好感謝一班演員朋友，包括宣萱、林盛斌、李璨琛和陳靜，全部人撐我去做呢件事，好難得」。

娛樂組

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