《爸爸》破千萬票房 連續3日謝票 劉青雲澄清無悲慘童年

劉青雲為宣傳主演電影《爸爸》，日前接受鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》訪問，兩人曾效力無綫，青雲稱40年前首次跟Do姐合作《警花出更》，Do姐當時已經很紅，「我在訓練班實習，向導演舉手想跟Do姐做對手戲，演撩她的飛仔，至今仍記得拍攝情景與地點」。

不愛被抱 細佬較黏人

Do姐說據資料稱青雲小時候很反叛，父親不惜他，童年孤獨。青雲解釋過往的訪問有不少誤解，有需要澄清，「父親是藍領，媽媽會攞衫回家車衣，我排中間，有家姐與弟弟，生活環境普通，未窮到冇飯食或交學費」。

青雲說以前講錯說話會被爸爸砸頭，父親是左撇子，但平日寫字、揸筷子用右手，食飯時他多數坐爸爸左邊，所以不時被他砸頭，「爸爸係好惜細佬，但佢唔係唔惜我。我小時候已不喜歡被人抱，細佬則很黏人，爸爸會抱他，我不是好孤獨、冇父愛的人，只是自己生成這個樣子，加上經常演那種戲，令人覺得童年好慘」。

患肺結核錯失到加拿大升學

青雲透露15歲時原本到加拿大升學，驗身時發現患肺結核不能離港，醫了半年痊癒，不過錯失到加拿大機會，畢業後任職寫字樓信差，「當時經常到中環郵局寄信，有郵差曾問我為何不考無綫藝員訓練班，說周潤發當年也曾在郵局派信，後來父親也提議我報考藝員訓練班，便交報名表。後來我真的問周潤發，他確實曾在中環郵局兼職工作」。

青雲憑《新紮師兄》增知名度，拍完《大時代》離巢，稱是最好的句號，回想為何要離開無綫，自己也不知道，「藝人似季候鳥，當時不認識電影圈的人，但覺得是時候要離開」。當時沒人找他拍戲，青雲到了台灣拍劇《一代皇后大玉兒》，同劇演員還有爾冬陞，拍攝期間對方常帶他到酒吧，分享《新不了情》橋段，當時青雲跟爾冬陞說若開戲預埋他演出，《新不了情》開拍時，爾冬陞邀青雲當男主角，改變了他的演員路。

娛樂組