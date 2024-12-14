明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《愛在獨木橋》 朱智勳鄭有美延續初戀

【明報專訊】韓國有線頻道tvN上月23日播出新劇《愛在獨木橋》，由《暗數殺人》影帝朱智勳與《82年生的金智英》影后鄭有美合演，走愛情喜劇路線，沿用該台《愛的迫降》成功方程式：型男美女當主角，其中一方是財閥，畫面要賞心悅目，緣分充滿戲劇性。《愛在獨木橋》全劇共分12集，現已播出一半，收視徘徊於3.3%至6.4%之間，成績只屬一般，莫非方程式失效？

演愛情喜劇有新鮮感

新劇由《還魂》朴峻華執導、《綠豆傳》林藝珍編劇，講述同年同月同日出世，就連名字也相同的主角：石志源（朱智勳飾）與尹志源（鄭有美飾），因上兩代的家族恩怨，從小就是歡喜冤家，直至高中最後一個夏天開始拍拖，卻因一場小誤會，導致初戀無疾而終，留下不歡而散的回憶。18年後，二人因工作而重逢，昔日情仇重新浮現。

劇集最大看點是朱智勳與鄭有美首度合演愛情喜劇，兩人演技毋庸置疑，近年作品以戲劇類為主，朱智勳代表作包括《屍戰朝鮮》、《智異山》及《Hyena：富豪辯護人》等，自出道初期參演《宮》後，相隔18年再拍《愛在獨木橋》；鄭有美亦不遑多讓，《戀愛的發現》已是10年前的舊作，二人拍檔頗有新鮮感。

現代《羅密歐與茱麗葉》

男女主角的愛情故事，捲入家族情仇，大玩現代版《羅密歐與茱麗葉》，首集解釋石尹兩家的仇恨，源自雙方祖父愛上同一女生而大打出手，從此誓不兩立，更禍延三代。石庚泰（李炳俊飾）兒子志源與尹家女兒同年同月同日出生兼撞名，已經深感不滿，他的建築公司又與尹志源祖父尹載淏（金甲洙飾）爭奪同一幅地皮而再度結怨，最終石庚泰收購失敗，公司陷入財困，結果大病一場，靜待機會報仇。

18年後，石庚泰終於抓緊機會，把獨木高中財團理事長尹載淏趕走，委任兒子石志源出任獨木高中的新任理事長，藉以向尹家報仇，巧合地尹志源任職獨木高中的體育老師，「戰火」從此在校園蔓延。

鬥氣冤家為愛情對賭

故事設定雖然老套，幸好朱智勳與鄭有美飾演鬥氣冤家仍有睇頭，例如二人在高中時期，不太理會家族恩怨，石志源為向女方表白而立下賭局，假如男方在考試拿下全級第一名，尹志源就要跟他拍拖；至於女方拿下全級第一，石志源就要尊稱她做「姐姐」並任由使喚，結果女方勝出，兩人仍然交往。18年後石志源再跟尹志源對賭，校內老樹如果開花，他倆再續前緣，相反地，他便辭去理事長一職。賭局在第6集揭盅，石志源勝出，與尹志源發展「地下情」。

新劇不乏搞笑情節，例如石志源因為偷聽尹志源跟他人對話，失重心跌入大水桶；另一幕講述石志源為救失足跌落湖泊的尹志源，身上黐滿水草，表情惹笑。不過，由於故事橫跨18年，兩個時代互相穿插，高中時代戲分不少，朱智勳與鄭有美的對手戲難免被壓縮。《愛在獨木橋》水準並不算高，如若鍾情韓式愛情喜劇，還是值得一看。

相關字詞﹕鄭有美 朱智勳 韓劇 愛在獨木橋 開箱

上 / 下一篇新聞