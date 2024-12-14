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娛樂

刷新Billboard頒獎禮紀錄 拍拖到醫院探望病童 Taylor Swift：今年最佳生日禮物

【明報專訊】第31屆美國Billboard音樂頒獎禮前日舉行，剛完成149場世界巡迴演唱會的樂壇天后Taylor Swift成為大贏家，橫掃年度藝人及最佳女歌手等合共10獎，入行至今累計得獎數目增至49個，刷新該頒獎禮最高紀錄，由於昨日是她的35歲生辰，她在致謝時高呼「這是今年最佳生日禮物」。同日她偕美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）到堪薩斯城兒童醫院作親善探訪，向病童送禮兼合照，獲讚人善心美。

被視為美國樂壇三大盛事之一的Billboard音樂頒獎禮，賽前獲得今屆最多21項提名的Zach Bryan，結果捧走最佳鄉謠歌手及專輯等5個獎座，反而提名數目比他少4項的Taylor Swift，則以狂風掃落葉姿態包辦年度藝人、最佳女歌手、Billboard 200專輯及歌手、Hot 100歌手及創作人等10獎，成為今屆大贏家之餘，去年她跟加拿大男歌手Drake同樣累計得39個獎項，原本勢均力敵，隨着Taylor今屆得獎總數增至49個而大幅超前，反觀Drake只獲頒最佳饒舌專輯及歌手等3獎，高下立見。

病童見偶像感興奮

Taylor Swift在錄影致謝片段中，感謝歌迷支持，她說：「多謝Billboard，多謝粉絲，因為大家喜歡我的專輯、歌曲和演唱會，所以我才有機會得獎，這是今年提早收到的最佳生日禮物，亦是我最想要的東西。」

在頒獎禮舉行當日，Taylor Swift偕男友查維斯卻斯到訪堪薩斯城兒童醫院，走勻每間病房，向病童派發禮物，包括她在感恩節推出新書《Eras Tour Book》，又跟他們聊天、簽名及拍照留念，陪病童提早慶祝聖誕，其中一名家長表示：「我的孩子在過去兩年經歷無數痛苦，就在本周接受最後一次治療時，獲得Taylor打氣，我們永遠不會忘記這天發生的事情。」並透過社交媒體上載兒子跟Taylor合照，臉上流露興奮笑容，對家長而言絕對無價。

另一病童家長亦有同感，她說女兒收到Taylor Swift送上簽名新書，她亦親手製作水晶畫回贈，「我們度過最愉快和驚喜的一天，感謝Taylor探訪。事實上，女兒一直依靠Taylor歌曲，陪伴每次痛苦療程」。值得一提的是，據英國《每日郵報》引述目擊者稱，查維斯卻斯陪同Taylor探望病童期間，二人並沒合照，似是避免搶去女友風頭。

相關字詞﹕查維斯卻斯 Billboard音樂頒獎禮 Taylor Swift

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