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娛樂

【娛樂場】聲演《我和秋天有個約會》 劉雅麗：像共同回味劇本

【明報專訊】港台與香港話劇團合作，將金牌編劇杜國威（杜sir）的經典舞台劇改編成廣播劇，繼頭炮《我愛阿愛》後，今次推出《我和秋天有個約會》廣播劇版本。杜sir的《我和春天有個約會》由受歡迎舞台劇到搬上大銀幕再拍成電視劇，至於《我和秋天有個約會》是《春天》的延續，2012年首度公演，獲第22屆香港舞台劇獎「十大最受歡迎製作」和「最佳原創曲詞」。故事以昔日「麗花皇宮」4姊妹的後代為主線，描繪在粵語流行曲的黃金年代，男主角Danny（張敬軒飾）經歷愛情、親情和兄弟情交織的感人故事，演員除張敬軒外，還有劉雅麗、蘇玉華、潘燦良、羅冠蘭及高翰文等。

杜sir形容《我和秋天有個約會》的劇情相對痛心，男主角因誤解而變得固執，認為自己是最不幸的人。但隨着故事推展，他逐漸意識到錯誤，並發現自己原來一直身在福中。

香港話劇團成員伙拍港台DJ

廣播劇版《我和秋天有個約會》由杜sir的侄女杜雯惠改編，匯聚了多名香港話劇團成員及港台DJ聲演，包括資深舞台劇演員劉雅麗、譚偉權及劉守正等。劉雅麗相隔多年再次演姚小蝶，「錄音當日重遇許多老朋友，大家在工作過程中很開心，好像共同回味劇本一樣」。說到距離《秋天》首演已經過了12年，她笑言劇中飾演的姚小蝶如今已變成Auntie級的角色，她說：「這劇帶有傳承的感覺，姚小蝶變成一個支持角色，讓年輕一代的新演員發揮。」

劉守正也是舞台劇版的演員，稱從未想過會再有機會演繹這經典角色，形容見到劇本就好像見到老朋友一樣，「杜sir的作品充滿人情味，《我和秋天有個約會》劇本更是別樹一幟」。他認為廣播劇的表演並不簡單，「廣播劇只能單靠聲音傳達情感，但舞台劇可以借助表情和肢體動作，兩者的表演方式截然不同」。

譚偉權飾演主角Danny

譚偉權飾演主角Danny，「大家都有戲劇底子，合作起來更加得心應手，讓工作事半功倍。Danny是『麗花皇宮』台柱鳳萍的兒子、姚小蝶的養子，他音樂才華洋溢，卻因為一段逝去的愛情變得意志消沉，更忽略了愛惜他的親人和朋友」。譚偉權是眾多演員中的新人，他首次參與《秋天》一劇，表示已很久沒演出杜sir的劇本了，知道能參與感覺好興奮。

杜國威：為聽眾帶來特別感受

有別於舞台劇一氣呵成演出，廣播劇以連續劇形式播放，劉守正說：「記得以前聽收音機，會期待每集廣播劇，這種追聽的感覺讓人很投入，相信《我和秋天有個約會》會帶給聽眾相同的感受。」杜sir呼籲大家不要錯過《我和秋天有個約會》，還特別提到，「今次廣播劇選用了舞台劇的歌曲，相信兩者融合在一起會呈現出不一樣的效果，為聽眾帶來特別的感受」。

《我和秋天有個約會》一連六集，12月14日起逢周六晚上9時播放

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相關字詞﹕劉守正 譚偉權 劉雅麗 杜國威 我和秋天有個約會

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