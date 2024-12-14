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娛樂

《香港式離婚》首演 劉嘉玲祈求演出順利 黃子華籲觀眾提早去洗手間

【明報專訊】黃子華與劉嘉玲主演一連58場的舞台劇《香港式離婚》昨晚在香港演藝學院公演，導演陳淑儀、編劇黃詠詩與一眾演員昨午出席拜神儀式，祈求演出一切順利。

黃子華稱《香港式離婚》是他多年來最喜歡的劇作之一，今次的排練是最難忘、最開心的一次，「我相信入場的觀眾會有一個奇妙的晚上！」日前他溫馨提示捧場觀眾記得「千祈唔好遲到，唔好錯過頭3分鐘！」子華笑說其實每一場都好重要，但若錯過了開首的3分鐘，就好像「少了一條門匙來看這套劇」，故再溫提入場觀眾要提早去洗手間。

劉嘉玲透露整個排練過程跟子華相處好好，大讚對方「好Gentlemen」，期望開騷一切順利，她興奮說：「呢個劇本好好，每次排練都令我有好多不同的體會，希望觀眾睇完舞台劇，都能夠重新思考自己的婚姻。」首次跟黃子華、劉嘉玲合作的楊淇表示，兩人是她非常尊敬和欣賞的演員，故排練時不斷提醒自己「要乖啲」，今次跟兩名神級演員有很多對手戲，已今生無憾，還有「唔知下次點超越」的感覺。

編劇開心捱通宵改劇本

編劇黃詠詩稱想不到經過這麼多年再重演，自己仍為這部劇通宵達旦修改劇本。今次的神級演員組合及自己人生階段的轉變，都令她對這劇本有更深的體會，「好開心可以再為《香港式離婚》捱通宵改劇本，為首演感到興奮！」

娛樂組

相關字詞﹕楊淇 黃詠詩 劉嘉玲 黃子華 香港式離婚

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