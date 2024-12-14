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娛樂

失場風波後首現身 林明禎自責糊塗 向彭發道歉獲體諒

【明報專訊】林明禎上周五（6日）以護照「失蹤」為由臨時缺席主演電影《手機見鬼》首映禮，導演彭發嬲爆，更導致電影公司被追討賠償。當晚電影臨完場前，林明禎離奇地在活動地點的商場外現身，更與粉絲合照。她同時在社交平台解釋「由於航班跟護照的問題」，沒法順利登機準時到港出席首映禮，未幾刪帖子，再出的新Post內文刪走「航班問題」。她被指大話連篇，網民封為「大話禎」。昨日林明禎在失場風波後首亮相公開活動，為自己糊塗失誤致歉，稱幸獲主辦方和導演體諒，亦對緋聞男友呂爵安（Edan）護航表感動，又稱已汲取教訓，現在時刻小心保存護照。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林明禎昨日到中環出席手機快閃行動，在活動前15分鐘抵達做準備，然後準時走到街頭，跟多名舞蹈員潮跳《APT.》和大合照，吸引市民圍觀，僅5分鐘即散場。

指彭發說沒事

林明禎活動後受訪，表示這幾天都留港，很開心能準時參加活動，又就上次缺席電影《手機見鬼》首映致歉，她說：「來港的路上遺失了護照，一直有向馬來西亞主辦方匯報發生問題和自己的行蹤，及後已尋回護照，主辦方都很開心，希望我能趕來謝票， 我也慶幸能趕到戲院準備謝票，可能是一些安排流程問題，最後還是沒安排我謝票，然後就讓我先回家，當時有粉絲在會場外等我，所以跟他們打招呼、拍照，就有一些誤會出現了。」提到導演彭發因她缺席首映大表不滿，因電影公司要負上責任兼賠錢。林明禎表示賠錢方面不太清楚，但由11月開始已做香港和馬來西亞宣傳工作，「其實我發生任何事，都有向主辦方和導演方面交代，相信因中間涉及很多人做事，而且大家都很繁忙，便發生了誤會。這部戲是我和團隊的心血，而且有很多粉絲來捧場，我怎會不想來見大家呢？我趕不上首映，確實是自己失誤，事後有致電給導演，他也很好，對我說沒事、沒事」。梁思浩指曾邀她上節目，但一直沒收到回覆。林明禎說：「要問團隊，這方面我沒有接觸太多，但我們有提前跟主辦方說12月10日要到台灣宣傳，這天不能。」

感謝Edan力撐

失場風波令她被蒙上「大話禎」之名，林明禎稱無法控制別人的說話，但相信跟她合作過的人都清楚其工作態度。提到緋聞男友Edan力撐她工作認真？她說：「謝謝Edan，呢件事我都收到好多合作過的朋友、導演的訓示和鼓勵，他們叫我加油，我覺得很溫暖、很感動，也放在心上。」她稱希望未來多出席電影宣傳，預告周日會出席謝票活動，又笑言一時糊塗，經歷短暫遺失護照事件，已經汲取教訓，現在將護照綁起來，「香港首映後，我還跑到澳門、台灣，再折返香港，這幾天我一直在車上不停翻出護照檢查，確保在身邊」。

今謝票無預林明禎

《手機見鬼》今日有宣傳活動，導演彭發帶領片中演員陳苡臻、陳星妤及譚淇淇到戲院派爆谷，但林明禎不在名單上，未知是否有人怕跟導演同場尷尬或其他原因未獲邀出席。至於林明禎自爆周日會出席謝票活動，據稱彭發另有工作不在港，故兩人不會同場。

相關字詞﹕呂爵安（Edan） 彭發 手機見鬼 大話禎 林明禎

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