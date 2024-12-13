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娛樂

莎蓮娜高美斯拍拖一年宣布訂婚 眾星留言道賀 閨密Taylor Swift爭做花女

【明報專訊】歌影視三棲天后莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）最近雙喜臨門，本周初先憑新片《毒王女人夢》（Emilia Perez）及美劇《破案三人行》同時入圍金球獎「叫兩飛」，昨日再透過社交媒體宣布跟拍拖一年的唱片監製男友Benny Blanco訂婚，並展示左手無名指上巨型鑽石婚戒，大批圈中好友包括金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）送上祝福，最搞笑的是樂壇天后兼閨密Taylor Swift表示：「我會在婚禮上擔任花女。」果然姊妹情深。

現年32歲的莎蓮娜高美斯去年12月透過社交媒體公開認愛，宣布跟合作多年的36歲唱片監製Benny Blanco拍拖，事隔一年，莎蓮娜再透過社交媒體報喜：「永遠由現在開始……」並上載她左手無名指的「鴿子蛋」鑽戒，以及男友向她求婚的興奮合照。大批粉絲及明星紛紛留言送上祝福，除了桂莉芙柏德露和莉莉哥連斯外，還有《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、《黛西與樂隊》素琪華達侯斯（Suki Waterhouse）、饒舌歌手Cardi B及Lil Nas X等，當中尤以閨密Taylor Swift最搞笑，她的「花女」留言公開短短9個小時，已獲得超過80萬名網民讚好。「準新郎」Benny亦不相伯仲，留言「等等…她是我的老婆」，擺明公開放閃。

Bieber分手最傷

莎蓮娜與未婚夫相識多年，早在2015年Benny已為她監製歌曲《Same Old Love》及《Kill Em with Kindness》，直至去年合作《Single Soon》，有傳是定情之作。上月Benny接受傳媒訪問，自爆是莎蓮娜主動提出約會，令他又驚又喜。二人修成正果前，莎蓮娜曾跟歌手Nick Jonas、The Weeknd等傳緋聞，最為人知的卻是跟Justin Bieber離離合合的8年感情，兩人自2010年拍拖，2018年3月分手後，Bieber火速搭上模特兒Hailey Baldwin，同年7月閃婚，令莎蓮娜大受打擊。

《木法沙》導演結婚

都說好事成雙，最近忙於宣傳新片《獅子王：木法沙》的導演巴利鎮堅斯（Barry Jenkins），本周一偕女友兼美劇《外籍人士》華裔導演王子逸（Lulu Wang）一起出席洛杉磯首映禮，前日他轉抵倫敦宣傳，忽然對現場觀眾報喜：「我已經結婚了。」原來他倆在上周六抽空註冊，台下即時傳來轟然歡呼。據報二人自2018年拍拖，翌年結伴出席奧斯卡頒獎禮，大方公開戀情。

相關字詞﹕王子逸 巴利鎮堅斯 獅子王：木法沙 Benny Blanco 訂婚 Taylor Swift 莎蓮娜高美斯

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