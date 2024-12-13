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娛樂

【娛樂場】台劇《不如海邊吹吹風》 大明星陳柏霖情傾村姑郭雪芙

【明報專訊】演而優則導，曾奪金鐘獎戲劇節目導演的何潤東，執導台劇《不如海邊吹吹風》，由陳柏霖、郭雪芙、蔡思韵和林柏叡主演，本月14日（周六）首播，黃Viu同日上架。劇集改編自2018年金知碩與全昭旻韓劇《頂級巨星柳白》，講述大明星白引默（陳柏霖飾）因涉及打人事件陷入醜聞風波，為挽回形象，在經理人Lily姐（范文芳飾）勸說下接拍金門實境節目，其間遇上土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾），譜出一段溫馨愛情。

展現金門靚景美食人情味

為營造遠離煩囂的意境，韓版主要在青山島拍攝，台版則選址金門為主景，將金門大橋、太武山等經典地標，以及當地美食融入劇情，既能增加劇集在地感，也將台灣的人文和美景透過鏡頭展現。

何潤東首次在金門拍劇，表示獲當地居民支持，無論借景或需要臨時演員也獲熱情回應，他希望將這濃厚的人情味呈現劇中，為角色添真實貼地感覺，又特別推介金門美食，拍攝期間幾乎每天都吃一碗廣東粥，還有很多美食，透過鏡頭令觀眾看着也會肚餓。他稱《不如海邊吹吹風》是一部輕鬆喜劇，讓大家在苦悶生活中得到溫暖撫慰。金門觀光處未來會配合劇中場景推出專屬觀光路線，讓遊客能體驗現實中的金門風光。

《不如海邊吹吹風》除人氣演員陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵上演四角戀，還有實力派范文芳、洪慧芳和庹宗華參演，劇中郭雪芙跟飾演婆婆的洪慧芳相依為命的婆孫情令人動容。

郭雪芙戲裏戲外愛翻白眼

陳柏霖和郭雪芙先後合作電影《BBS鄉民的正義》、《變身》和劇集《正義的算法》，今次第四度合作，默契十足。陳柏霖飾演白引默，雖與現實生活的職業一樣，但自覺與角色截然不同，「白引默有一個悲傷的童年，對人非常不信任」。郭雪芙形容拍檔角色像海膽，滿身都是刺，相信觀眾可以透過《不如海邊吹吹風》看到陳柏霖內斂細膩的內心戲，大讚男神演技升級。

郭雪芙今次也放低「偶包」，化身從小在金門成長的採蠔村姑李海諾，穿上全套蛙女裝走入海泥，日前她在發布會上笑言：「我當時有學怎麼採蠔，有時候真的熱到爆炸。」何潤東取笑郭雪芙劇中不時本色演出翻白眼，不過她的美貌仍被封為「最美的小海女」。

蔡思韵勾起在台求學回憶

蔡思韵劇中飾演秘境酒吧老闆兼天才畫家許曼，身分秘密的她成為劇中最有故事的角色，跟林柏叡有感情線，兩個角色一個內斂、一個自由，展開一段互補的海島情緣。蔡思韵曾在台北藝術大學修讀表演，今次到金門拍劇令她回想起當初赴台求學的經歷。

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