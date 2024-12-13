張繼聰稱林明禎曾抱病謝票 蔡卓妍北美遇6級地震猶有餘悸

張繼聰相信運氣可以自己製造，只要思想正面自然有好運，拍《祥賭必贏》過程好開心，票房很難控制，唯有盡力做好本分，「套戲不止講賭博，講做人做事有時都需要勇氣博一博。我人生最大賭博是當年演藝學院畢業，沒門路下入行追夢，之後認識到老婆和很多朋友，明年入行20年，感覺很奇妙」。

提到《飯戲攻心》系列拍檔林明禎以護照問題，臨時甩底主演電影《手機見鬼》首映禮，當晚卻現身戲院附近，被網民封「大話禎」，張繼聰有留意報道，覺得不便評論，「之前去內地為《飯戲攻心2》謝票，明禎病得很嚴重仍堅持出席，跑完活動狂嘔又要吊鹽水，覺得她好專業」。

對於林明禎被指只顧與呂爵安（Edan）拍拖，人紅才失場，張繼聰表示不清楚對方私生活，身為朋友只希望事件盡快告一段落，又讚Edan好聰明，不用教對方如何回應今次事件，「他們的立場和關係不清楚，現階段集中事業發展，如果牽涉另一個人，可能分散大家對他們工作的認同。所以做好自己工作最重要，信譽是累積得來，係真好，被屈又好，態度是怎樣，日後自然會令人明白」。

阿Sa生日賭場試運氣贏錢

阿Sa與鍾欣潼（阿嬌）早前到北美舉行Twins巡唱，於最後一站Reno開騷前遇上當地6級地震，阿Sa重提經歷猶有餘悸，最搞笑當初以為自己在酒店撞鬼，「約早上10時，睡夢中門窗發出聲響，浴缸水又晃來晃去起波浪，好似拍鬼片。我覺得有少許頭暈，第一反應以為撞鬼，又以為自己睡得太多的反應，於是走回牀上」。

阿Sa從未試過經歷6級地震，定神後問同事，他們稱在街上未感應到，還笑她發噩夢；阿嬌則一直睡，全不知情，事後看電話群組信息才知道。阿Sa自稱福大命大，最開心生日在賭場贏錢，「去加拿大演出撞正生日，完騷後到賭場試運氣玩廿一點。100元本錢玩第一鋪輸了50元，第二鋪21點倒贏25元，『割禾青』即走，拍完賀歲片果然沾到運氣」。

被讚演技 朱栢康尷尬傻笑

張繼聰前晚客串做司儀，介紹朱栢康出場時，多次讚他演出《破•地獄》出色，是明年角逐金像獎大熱門，朱栢康尷尬傻笑，透露近日有不少人對他提及角逐獎項一事，承認對自己有些信心和恨攞獎，不過競爭對手不容忽視，包括同片的許冠文和黃子華，大家都演得非常精彩，「為爭取更好票房成績，只要工作時間許可，不介意繼續謝票」。

Stanley姍姍來遲壓軸現身影大合照，張繼聰開玩笑說：「自製隆重登場。」Stanley透露首次拍搞笑賀歲片，最辛苦忍笑，預告謝票時會帶大袋𢭃利市，「我會派開工利市，自己的利市未夠輩分派」。

記者：林蘊兒