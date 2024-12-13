明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張繼聰稱林明禎曾抱病謝票 蔡卓妍北美遇6級地震猶有餘悸

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、胡楓、MIRROR成員邱士縉（Stanley）和朱栢康等前晚出席賀歲片《祥賭必贏》慰勞宴，期望新片大賣。提到《破•地獄》票房逾億，阿Sa和張繼聰認為是開心事，恭喜女主角衛詩雅封亞太影展影后，二人覺得好角色和好劇本可遇不可求，不會自薦找導演合作。

張繼聰相信運氣可以自己製造，只要思想正面自然有好運，拍《祥賭必贏》過程好開心，票房很難控制，唯有盡力做好本分，「套戲不止講賭博，講做人做事有時都需要勇氣博一博。我人生最大賭博是當年演藝學院畢業，沒門路下入行追夢，之後認識到老婆和很多朋友，明年入行20年，感覺很奇妙」。

提到《飯戲攻心》系列拍檔林明禎以護照問題，臨時甩底主演電影《手機見鬼》首映禮，當晚卻現身戲院附近，被網民封「大話禎」，張繼聰有留意報道，覺得不便評論，「之前去內地為《飯戲攻心2》謝票，明禎病得很嚴重仍堅持出席，跑完活動狂嘔又要吊鹽水，覺得她好專業」。

對於林明禎被指只顧與呂爵安（Edan）拍拖，人紅才失場，張繼聰表示不清楚對方私生活，身為朋友只希望事件盡快告一段落，又讚Edan好聰明，不用教對方如何回應今次事件，「他們的立場和關係不清楚，現階段集中事業發展，如果牽涉另一個人，可能分散大家對他們工作的認同。所以做好自己工作最重要，信譽是累積得來，係真好，被屈又好，態度是怎樣，日後自然會令人明白」。

阿Sa生日賭場試運氣贏錢

阿Sa與鍾欣潼（阿嬌）早前到北美舉行Twins巡唱，於最後一站Reno開騷前遇上當地6級地震，阿Sa重提經歷猶有餘悸，最搞笑當初以為自己在酒店撞鬼，「約早上10時，睡夢中門窗發出聲響，浴缸水又晃來晃去起波浪，好似拍鬼片。我覺得有少許頭暈，第一反應以為撞鬼，又以為自己睡得太多的反應，於是走回牀上」。

阿Sa從未試過經歷6級地震，定神後問同事，他們稱在街上未感應到，還笑她發噩夢；阿嬌則一直睡，全不知情，事後看電話群組信息才知道。阿Sa自稱福大命大，最開心生日在賭場贏錢，「去加拿大演出撞正生日，完騷後到賭場試運氣玩廿一點。100元本錢玩第一鋪輸了50元，第二鋪21點倒贏25元，『割禾青』即走，拍完賀歲片果然沾到運氣」。

被讚演技 朱栢康尷尬傻笑

張繼聰前晚客串做司儀，介紹朱栢康出場時，多次讚他演出《破•地獄》出色，是明年角逐金像獎大熱門，朱栢康尷尬傻笑，透露近日有不少人對他提及角逐獎項一事，承認對自己有些信心和恨攞獎，不過競爭對手不容忽視，包括同片的許冠文和黃子華，大家都演得非常精彩，「為爭取更好票房成績，只要工作時間許可，不介意繼續謝票」。

Stanley姍姍來遲壓軸現身影大合照，張繼聰開玩笑說：「自製隆重登場。」Stanley透露首次拍搞笑賀歲片，最辛苦忍笑，預告謝票時會帶大袋𢭃利市，「我會派開工利市，自己的利市未夠輩分派」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕朱栢康 邱士縉（Stanley） 張繼聰 蔡卓妍（阿Sa） 祥賭必贏

上 / 下一篇新聞