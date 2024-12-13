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娛樂

梁非同梁燕飛曉瑜展女俠英姿 王志良梁兆明鬥靚仔鬥Chok

新《武俠》｜梁非同梁燕飛及曉瑜化身「粵劇版東方三俠」 王志良梁兆明鬥靚仔

【明報專訊】粵劇出品人暨總策劃彭美施（施姐）第9齣粵劇作品新《武俠》，將於明年1月24至27日假西九文化區戲曲中心大劇院公演。昨日舉行記者會，為劇目題字的何文匯博士亦到場支持。

名伶李龍勇闖八陣圖

施姐首次跟資深粵劇名伶李龍合作，後者聯同梁兆明、宋洪波及廖國森演出劇目《陸遜勇闖八陣圖》，預告最強聯手有連場精彩武打戲。3名刀馬旦梁非同、梁燕飛及曉瑜則化身粵劇版「東方三俠」，以俠女形象演出《劍膽紅袖除奸宦》。其餘還有梁兆明與王志良的《展昭決戰白玉堂》。陳紀婷、符樹旺、莫華敏的《虎豹智擒一丈青》，合共4段折子戲。

李龍欣賞過施姐的《忠烈楊門》留下深刻印象，促成今次合作，「劇目中如何演繹八陣圖先賣關子，會交精通研究歷史文學的何文匯博士處理，人物角色保留武俠風格，打鬥招式則會創新，不令大家失望」。梁兆明開心跟李龍再合作，因戲裏戲外有李龍助陣也能穩定軍心。他雖然一人兼顧演出兩齣劇目，但不擔心角色混淆，體力應付亦沒問題。王志良稱演「白玉堂」，除與梁兆明的「展昭」鬥好打，還會鬥靚仔鬥Chok。

3女將化身「粵劇版東方三俠」

3名女將梁非同、梁燕飛及曉瑜首次合演正義女俠攜手除奸，過程是不打不相識，各要練習獨特兵器，包括雙槍、拐及匕首。提到她們的角色跟電影《東方三俠》比較，梁非同被指有張曼玉影子，梁燕飛與曉瑜則分別是楊紫瓊及梅艷芳。她們異口同聲說：「會特別重溫電影《東方三俠》，希望學習到前輩演繹女俠的英姿。劇中我們演歌姬，要施展美色和載歌載舞。施姐的出品向來講求創新，製作認真又嚴謹，加上應付連場打戲，都有少許壓力，希望有機會加場，讓更多觀眾欣賞。」

記者：林蘊兒

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