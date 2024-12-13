剪走張智霖部分牀戲 甄子丹：因勁得滯

吳鎮宇想拍HeHe片遭拒

提到甄子丹跟吳鎮宇的對打戲，鎮宇笑說：「我已留手。事前說好他不可以還手，連黐手都不可以，因為我驚痛。」甄子丹透露兩人在無綫時已拍過對打戲，當時還被對方痛打了一頓，笑言今次要復仇。鎮宇笑說：「我答應演出，你才加這場對打戲，我咁乞你憎？」

片中Chilam與陳欣妍有場牀戲，甄子丹表示已剪了一點，因擔心影響Chilam形象，「他第一次演反派，最初不知他能否豁出去，尺度不算大膽，但意識強烈，拍攝時Chilam說沒問題，但拍完後我覺得多了，因勁得滯，不需要那麼激烈，所以收斂一點剪成現在版本」。問Chilam可接受裸露演出？他說：「我沒所謂，現在好fit，隨時都可以，亦沒有包袱，演員應嘗試不同角色，以前經常演正派，今次終於可以演反派，更要爆粗，不過在鏡頭前爆粗真有點不習慣，沒鎮宇那麼自然。」他與鎮宇笑言下個目標是合演HeHe愛情動作片，但甄子丹即耍手說：「我有所謂，費事蝕底給他們。」

MC自覺身材有進步空間

MC片中有不少動作場面，稱最初曾擔心體能未必應付到高難度動作，拍攝前先接受甄子丹的專業武打團隊訓練，每個動作講解得很清楚，亦做足安全措施，所以順利完成，沒有受傷。他稱有機會想再拍動作片，因一直覺得在銀幕上大展拳腳好有型。想做動作演員？他說：「以前對武打演員的認知是好搏命、好易受傷，但今次在甄子丹監製下很安全，希望將來有機會再接觸動作片。（甄子丹讚有潛質，又似他後生一樣靚仔？）每個年代都有靚仔，他是當時年代的靚仔，我是現在年代靚仔。」拍完電影有否繼續練習？他覺得身材有進步空間，已嚴格控制食量及每天健身，動力較開演唱會還要大。最不滿意是有肚腩仔。Locker飾演毒販，被打到「爆缸」，但沒真正受傷，稱團隊很專業，每個演員都有一個武術替身幫忙試位及教走位。他自稱很好動，愛拍動作片，之前拍《焚城》，早前又拍了一部關於泰拳的電影。

許冠文盼破紀錄派雙封利市

許冠文片中飾演法官，稱老闆黃百鳴向他說了5分鐘劇情，雖然是客串，也答應演出，因被這個真實個案及劇情吸引，笑言一直想拍動作戲，今次趁機爭取，但遭甄子丹拒絕，「我好欣賞甄子丹設計的動作，像跳芭蕾舞般優美」。談到《破．地獄》打破《毒舌大狀》票房紀錄登頂。許冠文說：「香港這個時候，大家都說生意好慘，話口未完就有多部電影破紀錄，這是一個好現象，新導演已有把握和新方法拍電影，相信明年港產電影會大翻生，年輕導演係勁、係得嘅。」他曾表示《破．地獄》破紀錄就在慶功宴上穿道士袍派利市，「希望《誤判》也破紀錄，到時派雙封」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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