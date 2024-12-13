明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

剪走張智霖部分牀戲 甄子丹：因勁得滯

Chilam鎮宇想拍同性愛情片 甄子丹拒絕︰費事蝕底畀佢哋
誤判｜82歲許冠文客串演法官 想有動作戲遭甄子丹派檸檬

【明報專訊】甄子丹監製兼自導自演電影《誤判》前晚在尖沙嘴舉行慈善首映。甄子丹聯同演員許冠文、張智霖（Chilam）、吳鎮宇、張天賦（MC）、林家熙（Locker）及蔡思貝等出席。甄子丹父親甄雲龍及太太汪詩詩現身支持。甄雲龍為兒子粉墨登場，兩人片中也是演父子角色。

吳鎮宇想拍HeHe片遭拒

提到甄子丹跟吳鎮宇的對打戲，鎮宇笑說：「我已留手。事前說好他不可以還手，連黐手都不可以，因為我驚痛。」甄子丹透露兩人在無綫時已拍過對打戲，當時還被對方痛打了一頓，笑言今次要復仇。鎮宇笑說：「我答應演出，你才加這場對打戲，我咁乞你憎？」

片中Chilam與陳欣妍有場牀戲，甄子丹表示已剪了一點，因擔心影響Chilam形象，「他第一次演反派，最初不知他能否豁出去，尺度不算大膽，但意識強烈，拍攝時Chilam說沒問題，但拍完後我覺得多了，因勁得滯，不需要那麼激烈，所以收斂一點剪成現在版本」。問Chilam可接受裸露演出？他說：「我沒所謂，現在好fit，隨時都可以，亦沒有包袱，演員應嘗試不同角色，以前經常演正派，今次終於可以演反派，更要爆粗，不過在鏡頭前爆粗真有點不習慣，沒鎮宇那麼自然。」他與鎮宇笑言下個目標是合演HeHe愛情動作片，但甄子丹即耍手說：「我有所謂，費事蝕底給他們。」

MC自覺身材有進步空間

MC片中有不少動作場面，稱最初曾擔心體能未必應付到高難度動作，拍攝前先接受甄子丹的專業武打團隊訓練，每個動作講解得很清楚，亦做足安全措施，所以順利完成，沒有受傷。他稱有機會想再拍動作片，因一直覺得在銀幕上大展拳腳好有型。想做動作演員？他說：「以前對武打演員的認知是好搏命、好易受傷，但今次在甄子丹監製下很安全，希望將來有機會再接觸動作片。（甄子丹讚有潛質，又似他後生一樣靚仔？）每個年代都有靚仔，他是當時年代的靚仔，我是現在年代靚仔。」拍完電影有否繼續練習？他覺得身材有進步空間，已嚴格控制食量及每天健身，動力較開演唱會還要大。最不滿意是有肚腩仔。Locker飾演毒販，被打到「爆缸」，但沒真正受傷，稱團隊很專業，每個演員都有一個武術替身幫忙試位及教走位。他自稱很好動，愛拍動作片，之前拍《焚城》，早前又拍了一部關於泰拳的電影。

許冠文盼破紀錄派雙封利市

許冠文片中飾演法官，稱老闆黃百鳴向他說了5分鐘劇情，雖然是客串，也答應演出，因被這個真實個案及劇情吸引，笑言一直想拍動作戲，今次趁機爭取，但遭甄子丹拒絕，「我好欣賞甄子丹設計的動作，像跳芭蕾舞般優美」。談到《破．地獄》打破《毒舌大狀》票房紀錄登頂。許冠文說：「香港這個時候，大家都說生意好慘，話口未完就有多部電影破紀錄，這是一個好現象，新導演已有把握和新方法拍電影，相信明年港產電影會大翻生，年輕導演係勁、係得嘅。」他曾表示《破．地獄》破紀錄就在慶功宴上穿道士袍派利市，「希望《誤判》也破紀錄，到時派雙封」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕吳鎮宇 張智霖（Chilam） 甄雲龍 張天賦（MC） 許冠文 甄子丹 誤判

上 / 下一篇新聞