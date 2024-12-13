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娛樂

首擔正電影 18歲演到38歲 何超蓮放「賭王千金」包袱苦練剪牛雜

【明報專訊】已故賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮，雖然從小被標籤為「賭王千金」，但她希望嘗試靠自己尋找個人事業方向，如數年前開牛肉麵店學做老闆、參與家族酒店項目策劃、網紅，甚至參與內地真人騷節目，工作多多成為「斜槓族」。33歲何超蓮今年如願登上大銀幕，首次擔任女主角，演出電影《多想和你再見一面》，跟有「嫩版金城武」之稱的內地演員此沙合作，演繹一段連繫中國與澳門、跨越20年的人生故事。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

何超蓮現實中跟內地演員丈夫竇驍同樣因事業各有各忙，間中亦要分隔兩地，跟電影故事近似，加上角色性格樂天活潑，拍攝地點又在她非常熟悉的澳門，故非常適合她的本色演出。首次擔任女主角，超蓮飾演在澳門長大的牛雜妹Sandy，18歲邂逅來自內地的男生喬明莊（此沙飾演），一對戀人因際遇無奈各散東西，經歷了不同人生旅程與種種考驗；20年後兩人再度遇上，歲月的磨練使他們成長，慶幸彼此的感情在時代巨輪流轉中依然不變。

聘兩老師學演戲

何超蓮近年算是「半隻腳」加入娛樂圈做幕前，自覺從未接受戲劇訓練，沒信心能駕馭角色，故之前推掉多部片約。今次破例接演《多想和你再見一面》，全因天時、地利、人和的配合，「聽大家姐（何超瓊）說，有一個關於慶祝澳門回歸25周年的電影劇本想由我演出，自己作為澳門人，如果今次不拍可能再沒機會，所以答應試試。而且在好熟悉的澳門景點拍攝，有返家的親切和安全感，電影由18歲少女演到38歲中女，角色性格活潑又吱吱喳喳都幾似我，演出比較容易」。她重視今次演出，花了不少時間和心機鑽研劇本，分別在北京和香港聘請兩名老師，上堂兩個月學演戲，但不敢自評演技如何，只為配合角色作出努力和犧牲，「由『賭王千金』扮演牛雜妹，好多人都覺得怎會扮得似，根本沒有說服力。我覺得有這想法是無可厚非，但我真的每日在家練習剪牛雜，媽咪可以做證，剪到手都損！目的是想表現出自己的誠意，為角色用了120分的努力」。

出人情牌邀曾志偉演爸爸

何超蓮與此沙雖飾演戀人，但他們的談情戲比較含蓄和純真，沒有太親密接觸，相反她與曾志偉演繹一段細膩父女情，彼此有深情擁抱，超蓮大讚「爸爸」好戲，亦自爆用人情牌打動對方演出，「找志偉演爸爸角色，起初他拒絕。我解釋因為自己從未演過戲，好希望找一個好熟悉的人飾演我爸爸，帶我入戲。拍攝時他教了我很多，例如如何用眼神交流、跟隨節奏及情緒處理等，非常感激他。有場內心戲，拍之前大家有傾怎樣演，但志偉不喜歡跟足劇本或對白，不想預先設定，寧願臨場發揮，基本上沒有一句對白是跟足劇本的，每句都是『爆肚』」。她另一張人情牌是邀請黃宗澤客串，感激對方抽時間拍了幾日通宵戲。最搞笑是連親弟弟何猷啟都來客串扮演路人甲，但最終被導演剪走，無緣亮相。她希望下次有機會姊弟合演一場對手戲，至於跟二房家姐何超儀，同樣希望以姊妹檔合作。

挑戰唱電影插曲

除了演出，何超蓮亦大膽挑戰唱電影插曲，好友鄧紫棋（G.E.M.）化身隱形監製，遙控錄音過程及教授唱歌技巧，「G.E.M.借出她的御用音樂監製T-Ma為我錄音，雖然是翻唱歌，但由準備到完成錄音限3日內完成，所以有一定難度。G.E.M.不在香港，但每當錄完一次版本，都會即時傳給她聽及畀意見。其實監製與我都覺得可以，G.E.M.要求好高要重錄，所以她給予我及格分數，已是好難得！」

間接粉碎離婚謠言

何超蓮覺得拍電影有挑戰和滿足感，不抗拒繼續向演藝路發展。提到跟竇驍由拍拖至結婚，她的發展重心似偏向內地較多。超蓮否認為遷就丈夫，自己仍住在香港，盡力做到兩邊平衡，她說：「因為媽咪年紀漸大，又留在香港，我想多些時間陪她，其餘時間都會飛到上海，在不同地方住。」結婚近兩年，超蓮與竇驍雖傳出婚變，但她一直沒正面回應，當談及今次拍戲獲家人支持，超蓮開心說：「有媽咪、家姐、細佬、老公及家族其他成員來首映支持，真的好感動！」算是主動提到另一半，間接粉碎離婚謠言。

化妝及髮型：Sharon Xu

場地：Yes！Culture

相關字詞﹕多想和你再見一面 何超蓮

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