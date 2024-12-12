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娛樂

【開箱】《新宿野戰醫院》 小池榮子英語對白令人出戲

【明報專訊】《接吻》小池榮子與《配角人生》仲野太賀合演富士電視台日劇《新宿野戰醫院》，7月在日本首播，最近移師影視串流平台Netflix上架。劇集以新宿歌舞伎町為背景，講述一所在此營運多年，設備簡陋、人手不足的三流醫院「聖心醫院」發生的故事。由於內容罕有涉及歌舞伎町的醫護工作而備受關注，甚至有劇迷把它跟經典港產片《流氓醫生》比較。

宮藤官九郎醫療劇

故事講述位於新宿歌舞伎町橫巷的聖心醫院，接收來自社會不同階層的患者如流浪漢、援交少女，以及滯留日本的外國人等。院長高峰啓介（柄本明飾）是聖心唯一外科醫生，可惜年事已高，難以維持醫院運作，胞弟高峰啓三（生瀨勝久飾）要求把醫院出售，或交由其子兼皮膚科醫生高峰享（仲野太賀飾）打理，改成醫美診所。啓介反對並承諾聘請外科醫生接手，剛巧前美國軍醫洋子（小池榮子飾）誤打誤撞來到聖心，並跟高峰享相遇，令後者重新審視自己的生活方式與價值觀。

《新宿野戰醫院》是日本鬼才編劇宮藤官九郎首次創作的醫療劇，前作如《池袋西口公園》、《小海女》、《寬鬆世代又如何》、《我家的故事》，以及今年初播出《不適當也要有個限度！》大受歡迎，難怪新劇備受關注。宮藤指《新》劇內容幽默不失社會信息，生動描繪歌舞伎町各式人物的生活，展現醫療與家庭的雙重主題，讓觀眾感受到溫暖，也能激發思考。

醫療制度並不平等

每集都以旁白形式，道出「這裏是新宿歌舞伎町，是東洋首屈一指的娛樂商圈，有各式各樣合法夜店，任何人都可安心遊玩」，事實卻是歌舞伎町並不華麗，反而相當黑暗，透過不同故事，帶出低下階層及弱勢社群的生活苦况，例如首集講述一名黑道中人，如今變成獨居老伯，因年長而找不到工作，生活艱苦甚至遭到欺凌；第2集主角為了追求男公關，不惜出賣肉體當援交女郎。另外，濫藥少女宮島麻友（伊東蒼飾）遭媽媽的男友性侵，只好離家出走，即使自殺送院，最後還是被福利機構輾轉送返老家，形成惡性循環，藉此帶出邊緣少年難以改變命運的問題。

劇集另一核心主題，就是洋子多次強調「在戰場上，生命是平等的」。在沒有戰爭的日本，醫療制度並非人人平等，部分人因為沒有健康保險卡而無法就醫，而且社會地位不同，獲得醫療資源也有差別，反映社會體制存在不公平情况。

英日翻譯對白重複

誠如編劇所言，《新》劇亦涉及家庭問題，洋子的母親律子（余貴美子飾）年輕時在歌廳表演，結識已婚的高峰啓介，並懷有他的骨肉，卻因啓介父親重男輕女，得悉律子誕下女嬰，竟然拒絕接納她們，律子只好帶着女兒赴美生活。啓介與洋子相認後，打算把醫院交給她打理，結果惹來女兒高峰葉月（平岩紙飾）不滿。

小池榮子扮演美籍日裔女醫生，個性堅強且充滿自信，玩樂時瘋狂，工作時認真，為人熱情且富正義感，角色甚有魅力，她演來亦恰到好處。問題是角色設定在美國長大，只懂少許日語，大部分對白均以英語念出，可是小池榮子的日式英語實在令人出戲，對於日本觀眾來說，可能覺得她的英語很流利，事實卻非美國長大孩子應有的水平。另一方面，小池榮子在急症室工作時，每當說出英語對白，身旁護士堀井忍（塚地武雅飾）即時作日文翻譯，導致對白不斷重複，令人覺得多此一舉。

相關字詞﹕仲野太賀 小池榮子 日劇 新宿野戰醫院 開箱

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