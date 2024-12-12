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娛樂

《狂獸獵人》美開畫料遜《蜘蛛夫人》 傳將成為索尼蜘蛛俠電影宇宙「遺作」

【明報專訊】改編自Marvel超級英雄漫畫的《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter）定於本周五（13日）在美國開畫，香港提前一天上映，為了保留原著的血腥暴力風格，此片將會成為索尼電影公司旗下蜘蛛俠電影宇宙（簡稱SSU）首部R級片（17歲以下觀眾需由成人陪同入場），此舉難免影響票房收入，據美媒Variety估算，美國首周末票房料收1300萬至1500萬美元（約1億至1.17億港元），如果屬實將會比今年2月推出《蜘蛛夫人》更差，難怪有傳《狂》片將會淪為SSU最後一部作品。

為了宣傳《狂獸獵人格力文》，34歲主角艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）前日偕57歲妻子森泰萊莊遜（Sam Taylor-Johnson）出席紐約首映禮，兩名女兒亦來撐場，以示上下一心，落力為新片打氣。事實上，索尼蜘蛛俠電影宇宙今年先後推出3部作品，狄高達莊遜（Dakota Johnson）和薛妮史維尼（Sydney Sweeney）合演、製作費約8000萬美元（約6.24億港元）的《蜘蛛夫人》，全球票房僅收1億美元（約7.8億港元）淪為賠本貨；湯哈迪（Tom Hardy）主演《毒魔：終極一舞》製作費增至1.2億美元（約9.36億港元），10月開畫至今累收4.72億美元（約36.8億港元），成績令人喜出望外，同時令到本周上映《狂》片的票房壓力大增。

集中發展《蜘蛛俠》系列

美媒Variety指《狂》片製作費原本只需9000萬美元（約7億港元），跟《蜘蛛夫人》相若，但受去年美國編劇和演員公會罷工事件影響，拍攝進度受阻，製作成本增至1.1億美元（約8.58億港元），導致回本壓力上升，加上首輪放映口碑未如理想，除非票房達到2.5億至3億美元（約19.5億至23.4億港元）才能止蝕。

除了《狂》片之外，本周五美國尚有動畫版《魔戒：洛汗人之戰》（The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim）同日上映，首周末票房料收700萬美元（約5460萬港元），相信未能撼動迪士尼動畫《魔海奇緣2》的三連冠目標。

美媒TheWrap報道，自2018年《毒魔》面世至今，SSU先後推出6部電影，除了《毒魔》系列票房較為理想，其餘作品包括《魔比煞》及《蜘蛛夫人》均落得既不叫好亦不叫座下場。難怪有傳索尼電影公司將會停止開發SSU系列，改把資源集中在蜘蛛俠當主角的作品上，包括湯賀蘭（Tom Holland）擔綱的《蜘蛛俠》第4集、動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》第3集，以及金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演新劇《暗影蜘蛛俠》（Spider-Noir）等。

《28年後》預告首曝光

提起艾朗莊遜，他跟《奧本海默》金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）合演、《28日後》丹尼波爾（Danny Boyle）執導喪屍系列第3集《28年後》（28 Years Later）明年6月上映，前晚公開先導預告，揭開新片神秘面紗。故事延續首兩集劇情，講述神秘病毒肆虐全球後，人類跟喪屍的戰爭從未停止，主角發現在隱居荒島外，還有其他倖存者，帶來更殘酷的人性挑戰。

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