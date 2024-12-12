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娛樂

【娛樂場】《女兒的女兒》 張艾嘉林嘉欣劉奕兒譜複雜母女情

【明報專訊】台灣新晉導演黃熙執導兼編劇、侯孝賢與張艾嘉聯合監製電影《女兒的女兒》，由張艾嘉、林嘉欣與劉奕兒主演，探討人工生殖、生命選擇等現代複雜議題，透過母女間的愛與矛盾，揭示每個人面對生命中重大抉擇時的內心掙扎。講述邁入人生下半場的金艾霞（張艾嘉飾），生活本來悠然自在，除固定探訪從美國回台養老的母親，偶爾也會問候自己未成年時生而棄養，定居紐約的大女Emma（林嘉欣飾），而她最擔心是正計劃人工受孕的倔強細女祖兒（劉奕兒飾）。沒想到一場意外，令金艾霞必須面對難解的親情抉擇，台北與紐約、過去與未來、母親與女兒……

奪金馬獎最佳原創劇本

導演黃熙曾憑電影《強尼．凱克》提名金馬獎最佳新導演，《女兒的女兒》是她耗時6年打造的心血之作，以女性視角細緻描繪三代母女間錯綜複雜的情感。《女兒的女兒》在第61屆金馬獎獲5項提名，奪最佳原創劇本，台北金馬影展執行長聞天祥說：「這是一場女演員們的合作與競賽，也是女導演的成長與告白。」

黃熙談到創作起源，「母親一直是我很想拍攝的主題，卻沒能聚焦拍攝一名什麼樣貌的母親。直到某次機緣碰到一名正在做人工生殖的朋友，才突然開始對孕育生命這件事情有了想像。最後大家看到故事主人翁金艾霞，一個閱歷豐富、韌性強大，和許多的女人一樣，經歷着充滿遺憾卻又不停向前的人生故事」。

張艾嘉回望女兒母親身分

張艾嘉一開始就點頭答應演出並身兼監製，「當時接到侯孝賢導演的電話，表示黃熙有個不錯的劇本想邀請我合作，我就一路陪伴這個作品到現在」。她看到劇本的第一反應：「這是所有女人的故事！」張艾嘉感謝金艾霞這個角色，讓她重新回望走過身為女兒與母親的歷程，「多虧了時間打磨，我們一起讓這個有點憂傷的故事，慢慢發展成現在這個動人模樣」。

張艾嘉飾演的金艾霞是曾經叛逆的非一般母親，當準備享受退休生活，卻因接二連三的意外，讓她措手不及。

林嘉欣一人分飾兩角

林嘉欣飾演金艾霞大女Emma，戲中一人分飾兩角，一個是在紐約長大、被棄養的Emma，另一個是母親內心放不低、時而陪伴時而質問她的假想Emma。已為人母的林嘉欣被讚演技含蓄細膩、層次分明，她說：「我跟張姐（張艾嘉）在片中是母女，我們戲裏戲外都是母親同時也是女兒，就像兩面鏡子一樣，她是我，我是她，但又是我自己。」

劉奕兒飾演女同志細女兒祖兒，以短髮造型亮相，同獲好評。她在戲外和張艾嘉感情非常好，情同母女，首次看片後激動說：「一靠近張姐我就會爆哭！」

《女兒的女兒》12月12日香港上映

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