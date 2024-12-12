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娛樂

《中年2》女團MISSY處女騷變喊包 視Blackpink榜樣 恨衝出香港巡唱

《中年2》女團MISSY開騷 以Blackpink為榜樣 盼進軍大灣區北美東南亞

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》參賽者陳俞霏、陳譽文（前名陳燕娜）、陳芊芸（前名陳蒨葶）、林思彤和王玥組女團MISSY，前晚假麥花臣場館舉行處女騷《Raise Your Voice Concert》，「中一生」和「中二生」羅啟豪、顏志恒、古淖文、顏米羔、劉威煌、梁浩賢、甘永傑，以及無綫總經理曾志偉等捧場。

傳不和的曹敏寶和支嚳儀同場沒有合照，曹敏寶和老公坐在較後位置，支嚳儀與「中一生」同坐。騷後，安排「中一生」和「中二生」影大合照，只見曹敏寶，未見支嚳儀蹤影。

MISSY甫開場一連串勁歌熱舞，炒熱全場氣氛，之後5女各自solo，王玥說：「很開心在開騷前收到第一首屬於自己的歌曲，人生起起跌跌，最終都是過眼雲煙，珍惜當下。」然後唱出新歌《走過天與地》。接着她們換上露腰衫、短裙分組載歌載舞，之後一起出場唱楊千嬅《烈女》和英文歌《Marry you》，全場觀眾興奮企起身，又走落台與觀眾握手，陳譽文更與粉絲自拍。

MISSY唱跳團歌《Flow With Us》後，大嗌問觀眾：「我們似中年嗎？（個騷）好睇嗎？」全場尖叫好睇。陳俞霏說：「感謝4名成員成就MISSY，我不擅長跳舞，又被指是單飛女俠，好開心今（前）日可以開到MISSY演唱會。」身兼營業總監的陳譽文哽咽表示感謝家人、朋友和同事的支持，深圳同事更組團30人來港捧場，說罷忍不住落淚；其他成員亦哽咽說感受，感謝公司和家人支持與體諒。

觀眾支持開Part 2

安歌時，MISSY唱出林子祥《分分鐘需要你》，與現場觀眾大合照，再走落台捉「中二生」顏米羔等合唱。演唱會結束前，陳譽文問觀眾如果MISSY開Part 2會來看嗎？觀眾反應熱烈，她即望着台下老闆說：「咁老闆開Part 2啦！」

MISSY騷後受訪，談到在台上說話時很感觸，是否因排練很辛苦？5女否認，表示不是因為排練辛苦，是沒想過組成MISSY後再開演唱會，感覺好夢幻。陳俞霏笑說：「我和王玥跳舞不多，不太辛苦，譽文、芊芸和思彤才是跳舞擔當。」林思彤透露跳到膝蓋瘀了，與陳譽文和陳芊芸每天都要貼止痛貼排舞。是否希望開Part 2？MISSY表示當然希望，還想衝出香港，目標大灣區、北美和東南亞。陳俞霏笑說：「以Blackpink為榜樣，但未跟公司反映。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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