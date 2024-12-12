首度合作 被劉嘉玲演技震懾 編劇黃詠詩重寫《香港式離婚》劇本

記者：林祖傑

《香港式離婚》編劇黃詠詩表示與黃子華從未合作，二人關係始於14年前邀請對方看她的獨腳戲《破地獄與白菊花》，當時黃子華請了她食粒潤喉糖而已，今次是黃子華自己搵上門，申請演男主角，因為對方看過幾次《香港式離婚》，好鍾意此劇，「每次看完他都會走入後台，搲杯威士忌飲，一路話想做，我以為佢講笑，佢咁忙，公眾形象把口又咁叻，怎會想做這角色，其實黃子華本人很內斂，有種天然距離感，亦有一種氣場，單獨見面時就算幾鍾意佢，都不會過去打擾他，確很適合這角色，因劇中CK在婚姻裏都不出聲，所以我對他演出好有信心，亦想像到他會點做，有問過他，有沒有勇氣挑戰不是句句金句的角色，最後他決定接受挑戰」。

黃子華點名劉嘉玲做「老婆」

黃詠詩稱既然換了黃子華做男主角，劇中老婆當然由對方揀，他選了劉嘉玲，「我完全唔識嘉玲姐，私下也沒接觸過，只試過以觀眾角度，看過她的電影，她完全駕馭到Laura這個角色，第一次看她排戲，覺得自己寫得不夠好，一直諗住印印腳由得他們排，怎料發覺裝不了她擁有的情感，有一場戲為他們重寫，所以14年之後，我又要為這套劇捱通宵，眠乾睡濕去改，原來咁多年唔覺有問題，發覺了便去補」。

曾演過Emily的黃詠詩承認當演員辛苦，不再親自演出，決定第三次將這角色交給楊淇，「一直很喜歡楊淇，第一次公演時已經想找她演出，但她當時年紀太小，加上母親離世，不是最好狀態，雖然她之前已演過兩次，今次我仍再問她是不是只教瑜伽不再演戲？她即刻話做，一直去到記招宣布演員陣容，她才敢相信是真的」。

蝦頭喜與嘉玲食飯排戲

黃詠詩稱蝦頭是她心目中香港頭五名好戲的演員，二人認識已久，亦見過對方很多面貌，但覺坊間對蝦頭最正的一面仍沒有機會看到，故邀對方飾演千億新抱梁太太一角，「既然今次有這麼好的班底，我覺得蝦頭可以接受挑戰，讓大家見到她除了搞笑之外，亦是一名很優秀的演員。」

蝦頭表示做了《香港式離婚》觀眾幾次，今次有機會演出確實很開心，「能夠和神級演員子華及嘉玲姐合作是夢寐以求，嘉玲姐是我一直很景仰的女演員，想不到有一日能近距離傾偈、食飯和排戲」。她稱飾演千億新抱和現實中的自己距離實在太遙遠，笑說：「我係有錢，但未去到角色這麼有錢，演員最好的地方就是有很多想像，能尋找所有的可能，排戲時確出現不夠信心和對自己不肯定的情况，之後愈排愈順，覺得這個蝦頭很有新鮮感，自己沒有發掘到。」

楊淇跟子華對望忘記呼吸

楊淇認為第三次演出同一角色，最大變化是年紀，「我已經40歲，第一次演時31歲，經歷多了，講每一句對白都已經有所不同，就是因為演過，更鍾意《香港式離婚》，沒想過演完第二次，可以再演多次」。她稱今次除了自己，全部演員都跟上次不同，面對兩神級演員，確有壓力，「拍宣傳海報時，當中要和子華對望，我連呼吸也忘記了，因為很欣賞這名前輩，十分尊敬他，我排戲亦特別乖，很少打擾他。嘉玲姐是我非常欣賞的女性，覺得她很有型，是女性的榜樣，我是超級鍾意嘉玲姐，一直有關注她的社交平台，從沒向別人講過，今次和她有很多對手戲，見到她都驚不知自己會做錯什麼」。

場地提供：Studio Meta

化妝：Julie Hui@ J Lab

髮型：Ray Mork@AdmiX Hair Styling

服裝：Berth（楊詩敏）、Umber postpast@Lane Crawford（黃詠詩）、Self portrait @ Lane Crawford（楊淇）