鄧麗欣不捨捐Cookies團服 胡蓓蔚曾一季花6位數置裝

鄧麗欣曾與林明禎合演電影《飯戲攻心》系列，對方日前稱遺失護照臨時缺席主演新片《手機見鬼》首映，後來卻出現在首映場外，被網民稱「大話禎」。鄧麗欣表示不理解事件始末，不便評論，跟林明禎私下少聯絡，只互相在社交平台留言，她幫林明禎說好話：「不清楚中間發生什麼事，我相信一定有些誤會或隱憂，以我認識的林明禎，不是個不負責任的人。」

胡蓓蔚自爆年輕時很衝動，常花錢置裝扮靚，最瘋狂試過一季花近6位數字，現已成熟懂節制，消費變得精明，又承認會隱瞞丈夫單立文（豹哥），偷偷將戰利品收藏在車內，避免捱罵。音樂人伍仲衡被無綫飛出《中年好聲音3》評審，會否叫豹哥自薦頂替空缺？胡蓓蔚認為丈夫忙拍處境劇《愛•回家之開心速遞》，暫沒有時間兼顧，她亦不敢自薦。豹哥之前在節目稱被她激親要食兩個月胃藥，胡蓓蔚解釋：「有少許誇張，實際只食兩星期藥，希望佢最好長命百歲，不用我照顧。」

記者：林蘊兒