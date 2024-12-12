蔡思韵讚歷久不衰真男神 鄭伊健笑稱：唔好咁講，慢啲啫

Ian不覺得自己似伊健，不過也希望將來學習到像對方，「覺得好需要學習伊健哥哥，佢已入行一段日子，有好好成就，那種純粹及做好每件事的心態，一直沒有變過」。首次擔正電影男主角的他表示獲益良多，很珍惜這個機會。可擔心又會跟隊友比較？Ian說：「拿我們來比較係大家慣常動作，我覺得沒有必要，要超越的是自己，在自己的崗位及負責的事做到最好，我只會想這件事，從來沒有想過和別人比較。」

蔡思韵爆男友劉俊謙超宅

蔡思韵強調真心覺得伊健是真正男神歷久不衰，小時候已看對方的電影，長大後能和伊健演對手戲，終於親身感受到，原來真正男神是跨越年紀，年輕時有年輕的魅力，去到不同年紀又會有不同的氣質，確實很犀利。可會覺得同樣被封「男神」的男友劉俊謙也會歷久不衰？她說：「我覺得身為一個演員，隨着年紀可以演不同類型角色，已發揮到演員魅力，是一件很難得的事。我們最近翻睇《幻愛》，他也覺得自己個樣成熟了很多，希望他都可以成為歷久不衰的男神。」

男友登熱搜本地娛樂名人榜首 ，蔡思韵說：「勁呀！恭喜他，他本身是個宅男，真的超宅到你估唔到，相信他都好驚喜，有這麼多人關注他演過的戲和角色，我覺得被關注都是一件好幸福的事，戥他開心，我們都忙於工作，沒有時間慶祝。」

記者：林祖傑