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娛樂

蔡思韵讚歷久不衰真男神 鄭伊健笑稱：唔好咁講，慢啲啫

【明報專訊】鄭伊健、陳卓賢（Ian）、蔡思韵、許恩怡等前晚到沙田出席電影《久別重逢》首映。Ian戲中飾演鄭伊健少年版，二人只有一場對手戲，伊健稱和Ian某些特質很相似，不要只看外貌，「Ian似早期的我，好收斂，不說話」。因電影首次和Ian合唱，他稱很期待歌曲快點派台。新片角色頹廢酗酒懷疑人生，問他可曾試過懷疑人生？伊健說：「又不至於去到懷疑，不過有時去到低谷，都要考究吓怎樣處理自己的人生，相信每個人都會有。」後輩蔡思韵大讚他是真正男神歷久不衰，鄭伊健笑稱：「唔好咁講，慢啲啫！」

Ian不覺得自己似伊健，不過也希望將來學習到像對方，「覺得好需要學習伊健哥哥，佢已入行一段日子，有好好成就，那種純粹及做好每件事的心態，一直沒有變過」。首次擔正電影男主角的他表示獲益良多，很珍惜這個機會。可擔心又會跟隊友比較？Ian說：「拿我們來比較係大家慣常動作，我覺得沒有必要，要超越的是自己，在自己的崗位及負責的事做到最好，我只會想這件事，從來沒有想過和別人比較。」

蔡思韵爆男友劉俊謙超宅

蔡思韵強調真心覺得伊健是真正男神歷久不衰，小時候已看對方的電影，長大後能和伊健演對手戲，終於親身感受到，原來真正男神是跨越年紀，年輕時有年輕的魅力，去到不同年紀又會有不同的氣質，確實很犀利。可會覺得同樣被封「男神」的男友劉俊謙也會歷久不衰？她說：「我覺得身為一個演員，隨着年紀可以演不同類型角色，已發揮到演員魅力，是一件很難得的事。我們最近翻睇《幻愛》，他也覺得自己個樣成熟了很多，希望他都可以成為歷久不衰的男神。」

男友登熱搜本地娛樂名人榜首 ，蔡思韵說：「勁呀！恭喜他，他本身是個宅男，真的超宅到你估唔到，相信他都好驚喜，有這麼多人關注他演過的戲和角色，我覺得被關注都是一件好幸福的事，戥他開心，我們都忙於工作，沒有時間慶祝。」

記者：林祖傑

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