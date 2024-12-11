【開箱】《現在撥打的電話》 柳演錫蔡秀彬假恐嚇真談情

政治婚姻揭開序幕

《現在撥打的電話》改編自同名網絡小說，講述曾任談判專家和電視台新聞主播的總統辦公室發言人白司彥（柳演錫飾），出身政壇世家，3年前獲安排跟《青雲日報》會長洪日慶（崔光一飾）的女兒洪因娥（韓材利飾）結婚，後者卻在婚禮前一日失蹤，會長唯有安排繼女洪熙珠（蔡秀彬飾）替頂作新娘。

洪熙珠家庭背景複雜，小時候跟隨母親金延熙（吳賢慶飾）改嫁洪日慶，表面上是千金小姐，現實卻是繼姊的「影子」，甚至被母親要求假扮「選擇性失語症」病人，換取繼父同情，長大後任職手語翻譯員。白司彥背景也不簡單，他是總統辦公室最年輕發言人，其父白義勇（俞成柱飾）是下屆總統候選人之一，打算利用兒子的形象與名氣，在總統大選中獲勝。

夫妻透過「綁匪」談情

新劇焦點是白司彥與洪熙珠的夫妻關係，兩人結婚3年，關係冷漠，外界一直不知白司彥妻子身分和背景。某日洪熙珠獨自駕車回家，遭神秘黑衣人綁架，後者透過防追蹤的變聲手機致電白司彥，但後者不相信，以為詐騙電話，綁匪揚言殺死其妻，他竟冷冷回應「等她變成屍體，再聯絡我吧」，洪熙珠聞言感到憤怒，繼而反抗逃脫，更搶走綁匪手上的特製手機。從此洪熙珠「變身」綁匪，每日致電丈夫「要脅」對方尋找失蹤繼姊並離婚。

「綁匪」洪熙珠的威脅內容無理取鬧，一味要求離婚，令白司彥懷疑妻子有外遇，反而激起他的妒意，堅拒答應「綁匪」要求，還愈來愈關心洪熙珠。事實上，白洪兩家是世交，白司彥與洪熙珠早已認識且喜歡對方，只是從不自覺，也可能是故意隱藏，透過奇特的溝通方式，彼此重新認識，也慢慢了解自己在對方心目中的分量。透過綁架電話改善夫妻關係，構思相當有趣，兩人關係如何發展，成為最大看點。

柳演錫扮「霸道總裁」

柳演錫扮演隱藏真正情感、不苟言笑的白司彥，跟他過去在《機智醫生生活》及《愛情的理解》擅演「暖男」不同，改以「黑面」示人，難怪早前在記者會上，他自嘲經常眉頭緊皺，快要變成「憤怒鳥」。柳演錫有超過20年演戲經驗，角色情緒拿捏得宜，例如其中一幕講到「綁匪」洪熙珠拍下自己大腿有痣的照片，並傳給白司彥，他為查看妻子特徵，一度把她推倒牀上，盡顯「霸道總裁」氣勢，但為保持契約夫妻關係而放棄行動。

女主角蔡秀彬表現稱職，開鏡前用心學習手語，同時演活洪熙珠是父母的傀儡、繼姊的影子，以及白司彥的隱形妻子等不同面貌，外表光鮮亮麗，其實內心孤獨。值得留意的是，《現在撥打的電話》上周因韓國國會表決總統尹錫悅彈劾案而停播，第5及6集順延至本周五及周六播出，其中第5集更會加長至1小時10分鐘。