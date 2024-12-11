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娛樂

《魷魚2》未播入圍金球獎 導演驚喜 莎蓮娜高美斯「叫兩飛」興奮尖叫 亞莉安娜首提名哭不停

【明報專訊】第82屆金球獎前晚公布提名名單，劇集方面，影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲2》本月26日上架前，率先角逐戲劇類最佳劇集，導演黃東赫表示驚訝，高呼：「獲得金球獎認可，感到高興和幸福。」另外，金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）及歌影視三棲天后莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）同樣獲得兩項提名，後者在牀上收看電視直播，得悉入圍興奮得掩面尖叫。

本報昨日已報道金球獎電影部門的入圍名單，西班牙語音樂電影《毒王女人夢》（Emilia Perez）獲得今屆最多10項提名；至於劇集方面，《大熊餐廳》以5項提名領跑，除了跟《小學風雲》、《職業槍手》、《破案三人行》、《瘋狂紳士幫》及《天作不合的我們》爭奪音樂或喜劇類最佳劇集外，飾演大廚及副廚師的謝洛米韋特（Jeremy Allen White）和阿優艾德比利（Ayo Edebiri）入圍最佳男女主角，扮演餐廳經理和二廚的艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）及麗莎哥倫薩亞斯（Liza Colon-Zayas）則角逐最佳男女配角。

《大熊餐廳》5項提名

今屆艾美獎大贏家《幕府將軍》，僅以一項提名之差緊隨《大熊餐廳》之後，它將會跟《魷魚遊戲2》、《史密斯任務》、《頭號外交官》、《翻盤特工隊》及《The Day of the Jackal》角逐戲劇類最佳劇集，真田廣之、澤井杏奈及淺野忠信分別提名最佳男女主角及男配角。提起《魷魚2》，前日在首爾舉行盛大記者會後，同晚再辦粉絲見面會兼首映禮，招待1000名粉絲先睹為快。

活動結束後，導演黃東赫得悉《魷魚2》獲金球獎提名時，大表驚訝地說：「為了不讓喜歡第1季的粉絲失望，我盡了最大努力，如今獲得金球獎認可，感到高興和幸福。」劇組將於日內啓程美國展開宣傳之旅，主角李政宰及李秉憲出席本月12日舉行洛杉磯首映禮之外，亦會參與當地舉行「4.56公里遊戲」。根據金球獎規定，劇集只需在12月31日前上架，並在11月4日或者首播前供評審員觀看，便已符合報名資格。

琦溫絲莉爭影視后

金球獎提名名單公布後，憑電影《毒王女人夢》及美劇《破案三人行》分別角逐最佳女配角和女主角的莎蓮娜高美斯，為首次「叫兩飛」而興奮不已，她透過社交媒體Ig Story上載短片，穿著白色背心的她坐在牀上收看電視直播，當她得悉自己入圍即掩面尖叫，並留言：「我也不知寫什麼好了，為素兒莎丹娜（Zoe Saldana）同時入圍而驕傲。」今年已是莎蓮娜連續3屆獲音樂或喜劇類視后提名，電影部門則是首次，且看能否作出「零的突破」。

除了莎蓮娜外，琦溫絲莉及沙巴遜史丹同樣獲得兩項提名，前者以電影《Lee》及劇集《政權》分別角逐影后和視后，後者則憑《飛黃騰達》及《非常男人》（A Different Man，暫譯）同時入圍戲劇類和音樂或喜劇類影帝，他笑言：「感覺極不真實，至今仍然覺得非常震撼。」

全球票房報捷的歌舞片《魔法壞女巫》共獲4項提名，辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）與亞莉安娜（Ariana Grande）分別角逐音樂或喜劇類電影女主角及女主角，前者收到入圍消息後，第一時間致電向後者道賀，首獲提名的亞莉安娜正駛往機場途中，跟母親進行視像通話，聞訊後激動得淚流滿面，「我一直拿着紙巾，因為眼淚流個不停」。

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