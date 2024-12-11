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娛樂

【娛樂場】互動式戲劇《再翅飛飛》 唐詩詠主持行禪工作坊

【明報專訊】嘉道理農場暨植物園與資深戲劇家甄詠蓓創辦的「童迷香港藝術計劃」合作，伙香港演藝學院講師暨資深藝術家梁菲倚，以及一眾自然教育、社區、藝術工作者，舉行與大自然共融的動戲大地藝術節《再翅飛飛》大型沉浸式劇場，透過互動戲劇體驗、木偶巡遊、大地市集、大自然工作坊和專題講座，讓兒童、青少年及家人重建心靈健康和價值。

盼觀眾打開心扉感受大自然

甄詠蓓與梁菲倚任藝術總監，邀得唐詩詠任活動護鳥大使，她還會親自主持行禪工作坊。甄詠蓓透露整個活動籌備歷時超過兩年，台前幕後工作人員逾百人，「如今就像懷胎十月的媽媽等待孩子誕生，心情既緊張又期待。沉浸式劇場顧名思義，觀眾需要游走於林蔭間，親身與大自然接觸和互動，視覺總監黃琪製作了幾十套環保物料戲服，貫徹愛護大自然概念。希望觀眾可以打開心扉，放下日常生活的煩瑣事情，接收大自然帶給我們的禮物」。

梁菲倚憧憬可以在香港看見巨型木偶出現，今次不但夢想成真，更越級挑戰，「將大型木偶巡遊移師到500多米高的觀音山上，從最初構思到實行概念，整個製作過程十分漫長，匯聚不同崗位的心血，體現劇場界團結力量。在此誠邀大家前來參加互動戲劇體驗和木偶巡遊，以及大地市集、大自然工作坊和專題講座等豐富節目，為自己和朋友送上祝福」。

《再翅飛飛》講述古老傳說中，來自生命之樹的神鳥們，每逢50年的12個滿月，會到來為大地萬物誕下色彩。然而惡念與貪婪帶來戰爭，神鳥們相繼倒下，只剩下奄奄一息的Simurgh。鳥族人小孩Sunya決定拯救Simurgh，單靠Sunya一個並不足夠，需要各方幫助，要向四方長老收集4種力量，力求在最後時刻讓神鳥治癒，順利為世界誕下色彩，「再翅飛飛」。

4米神鳥木偶以環保物料製成

整個沉浸式劇場的活動範圍遍布嘉道理農場暨植物園不同地點，參加者將跟隨故事發展，從山下走到山上，參與一連串別開生面的互動戲劇體驗。至於木偶巡遊主角是高達4米的巨型神鳥木偶，由來自台灣的戲偶藝術家陳映靜任造型設計和藝術顧問，製作團隊採用樹枝、樹葉等環保物料人手製成。

唐詩詠分享接觸大自然得着

大自然與運動愛好者唐詩詠主持行禪工作坊，帶領參加者透過自然步行，與自己內心建立聯繫。她分享接觸大自然與運動的得着，「記得在日本長野跑山，跑完首5公里，發現隨後的路程都是上山的斜路，而我只能選擇繼續前進，當我完成整個路程，心中充滿成功感和喜悅，讓我更有信心挑戰下一座山峰。人生就是這樣，經歷過千辛萬苦，完成挑戰，讓人深感滿足。同樣地，我深信《再翅飛飛》的參加者亦會在活動後有所得着」。

動戲大地藝術節 《再翅飛飛》

日期：12月14日、15日

地點：嘉道理農場暨植物園

票價：380元

相關字詞﹕唐詩詠 梁菲倚 動戲大地藝術節 再翅飛飛 童迷香港藝術計劃 甄詠蓓

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