明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳妍希丁父憂 陳曉缺席岳父喪禮成熱話

【明報專訊】陳妍希本月7日在社交平台透露父親離世，貼出多張跟爸爸的家庭照，留言：「Daddy, I will always love you.就算有一天我到了天上，我還是會一直愛你。」據知她趕回台灣奔喪，內地男星老公陳曉未有同行又沒有任何表示，前日有網民發現陳曉現身杭州機場飛成都，他昨日出席當地運動品牌活動，在台上分享運動心得，沒有多說其他話題，有網民留意陳曉沒有戴婚戒，夫妻婚姻關係再成熱話。

陳曉缺席岳父葬禮掀起網民討論，「陳曉沒去參加陳妍希父親葬禮」登上微博熱搜，網民留言：「就算真的離婚了也該去吧」、「夫妻一場不該這麼絕情」、「如果真的沒去，陳曉可真薄情寡義」，不過亦有人認為這是陳妍希和陳曉的私生活，說不定雙方已協調過，跟外人沒有任何關係，「陳曉一直在認真拍戲，不要炒作他私生活」、「人家的私事，去不去都是他的自由」、「你們要是離婚會去前任家的葬禮嗎？」

陳妍希與陳曉因合作內地劇《神鵰俠侶》擦出愛火，2016年結婚，育有兒子「小星星」。二人結婚至今8年頻傳婚變，今年6月還被內地狗仔爆夫妻已分居逾年，陳曉願意淨身出戶，還封鎖陳妍希的微信和換掉手機號碼，對於種種傳聞，兩人沒有正面回應。

娛樂組

相關字詞﹕陳曉 陳妍希

上 / 下一篇新聞