陳妍希丁父憂 陳曉缺席岳父喪禮成熱話

陳曉缺席岳父葬禮掀起網民討論，「陳曉沒去參加陳妍希父親葬禮」登上微博熱搜，網民留言：「就算真的離婚了也該去吧」、「夫妻一場不該這麼絕情」、「如果真的沒去，陳曉可真薄情寡義」，不過亦有人認為這是陳妍希和陳曉的私生活，說不定雙方已協調過，跟外人沒有任何關係，「陳曉一直在認真拍戲，不要炒作他私生活」、「人家的私事，去不去都是他的自由」、「你們要是離婚會去前任家的葬禮嗎？」

陳妍希與陳曉因合作內地劇《神鵰俠侶》擦出愛火，2016年結婚，育有兒子「小星星」。二人結婚至今8年頻傳婚變，今年6月還被內地狗仔爆夫妻已分居逾年，陳曉願意淨身出戶，還封鎖陳妍希的微信和換掉手機號碼，對於種種傳聞，兩人沒有正面回應。

娛樂組