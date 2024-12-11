Amanda S.重返幕前拍飲食節目 拍檔和泉素行大讚有趣可愛

和泉素行大讚Amanda可愛，「她外表給人cool的感覺，內裏其實好少女，有趣又可愛」。他又爆Amanda曾為男友花6小時炮製意粉，非常用心，而且很窩心，「有晚我們工作完返回民宿，她為我們整梳乎厘做消夜，大家辛勞了一日好攰，但吃完鬆軟的梳乎厘後，感到溫暖又放鬆，好感動」。

和泉呻無緣吃神戶牛

Amanda表示今次節目跟平時的飲食節目不同，不是只顧食，而是以自然、精緻及療癒3個主題去欣賞當地烹調文化，讓她從中攞靈感，「拍得很開心，經過三星期相處，到最後大家很有默契，儼如一家人。第一次與和泉素行合作，他好搞笑，逗得大家好開心」。和泉素行指Amanda也有喜感，且不造作，可以多拍這類節目。又透露自己在神戶讀大學時，因窮沒吃過當地出名的神戶牛，此行以為可以大飽口福，結果都是吃不到。

記者：柯美