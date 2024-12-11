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娛樂

Amanda S.重返幕前拍飲食節目 拍檔和泉素行大讚有趣可愛

【明報專訊】Amanda S.與日籍藝人和泉素行昨日出席ViuTV節目《Amanda遊日取食經》記者會，分享他們早前走訪日本京都和神戶拍攝、為圈中好友親身籌備晚餐的點滴。他們笑言不明白ViuTV為何找他們兩個性格不同和廣東話都不靈光的人一齊拍節目，承認笑料百出。Amanda說：「我們的性格完全不同，他好外向，拍攝時會突然大嗌我和放笑彈，就是因為有他在場，令我不太緊張，他講故事亦很有趣。」

和泉素行大讚Amanda可愛，「她外表給人cool的感覺，內裏其實好少女，有趣又可愛」。他又爆Amanda曾為男友花6小時炮製意粉，非常用心，而且很窩心，「有晚我們工作完返回民宿，她為我們整梳乎厘做消夜，大家辛勞了一日好攰，但吃完鬆軟的梳乎厘後，感到溫暖又放鬆，好感動」。

和泉呻無緣吃神戶牛

Amanda表示今次節目跟平時的飲食節目不同，不是只顧食，而是以自然、精緻及療癒3個主題去欣賞當地烹調文化，讓她從中攞靈感，「拍得很開心，經過三星期相處，到最後大家很有默契，儼如一家人。第一次與和泉素行合作，他好搞笑，逗得大家好開心」。和泉素行指Amanda也有喜感，且不造作，可以多拍這類節目。又透露自己在神戶讀大學時，因窮沒吃過當地出名的神戶牛，此行以為可以大飽口福，結果都是吃不到。

記者：柯美

相關字詞﹕和泉素行 Amanda S. Amanda 遊日取食經

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