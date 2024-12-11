明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

王晶新戲捧內地新演員 梁思浩邀林明禎上節目 醒目避過一劫

【明報專訊】梁思浩、莊思敏、李嘉、林盛斌（Bob）等昨日到觀塘出席王晶執導電影《你嫁咗俾隻鬼？》開鏡儀式。梁思浩獲主持節目《直播靈接觸》帶挈再接片約，但為了分身兼顧節目和電影拍攝，頂硬上連踩40小時工作，他說：「我做到頭暈，但明白晶哥不是難為我，電影是群體工作，牽涉幾十人開工，我就要將自己放得低，想辦法遷就或者犧牲休息。其實再拍電影很開心，對上一次拍王晶電影是20多年與翁虹合作的《滿清禁宮奇案》，今次我飾演的拆解師戲分不多，但是關鍵人物由頭帶到尾，幫人拆解困局。」

梁思浩大爆《直播靈接觸》昨晚（10號）直播本來邀請電影《手機見鬼》導演彭發和女主角林明禎任嘉賓，但彭發由11月28日至12月8日都未能向他落實林明禎檔期，他就決定不拍預告宣傳片，避過一劫。

嘉賓甩底要孭飛

梁思浩說：「我真是行運，今次讚自己醒目，若果我拍了宣傳片，公告請到林明禎上節目，但最後沒有出現，我要孭飛的，也會令嘉賓、電影列入黑名單。我很喜歡彭發導演，很想撐一撐他，但夾不到時間，這一集就取消嘉賓。」提到林明禎日前因臨陣缺席電影首映禮，令導演彭發嬲爆。梁思浩說：「現今的電影很難做，需要互相支持，以前拍電影，所有宣傳都要做，這是合約精神，我都覺得時間和航班準確好緊要。」

蔡潔無檔期辭演

兩名內地新演員解斯童和商楚然獲王晶力捧為新一代「晶女郎」，是該片女主角，原本在名單內的蔡潔未有出席活動，王晶解釋蔡潔因為入了劇組，檔期配合不到所以辭演，「蔡潔本身不是主角，只是客串，飾演解斯童好友，現在會用新人」。

商楚然在港修讀碩士課程，稱與解斯童一起主演電影感開心，有王晶導演保護，王晶說：「她們會為電影練廣東話，而且拍恐怖片着重氣氛及性感，舒淇當年都不懂廣東話，慢慢就會識。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕林明禎 彭發 王晶 梁思浩 你嫁咗俾隻鬼？

上 / 下一篇新聞